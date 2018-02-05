До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Стал известен соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана узнала своего соперника по четвертьфиналу Мировой группы Кубка Дэвиса.
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Сборная Казахстана узнала своего соперника по четвертьфиналу Мировой группы Кубка Дэвиса.
Хорват Борна Чорич принёс команде Хорватии победное очко в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса с Канадой, нанеся поражение Денису Шаповалову в трёх партиях — 6:4, 6:4, 6:4.
За выход в полуфинал Хорватия поспорит с Казахстаном. До того эти команды никогда друг с другом не встречались, так что хозяин площадки будет определён по результатам жеребьёвки.
Напомним, отечественная команда в 1/8 финала Кубка Дэвиса обыграла швейцарских теннисистов — 4:1.