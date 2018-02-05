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09:46 (мск), источник: Sports.kz

Стал известен соперник сборной Казахстана по четвертьфиналу Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана узнала своего соперника по четвертьфиналу Мировой группы Кубка Дэвиса.

Хорват Борна Чорич принёс команде Хорватии победное очко в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса с Канадой, нанеся поражение Денису Шаповалову в трёх партиях — 6:4, 6:4, 6:4.

За выход в полуфинал Хорватия поспорит с Казахстаном. До того эти команды никогда друг с другом не встречались, так что хозяин площадки будет определён по результатам жеребьёвки.

Напомним, отечественная команда в 1/8 финала Кубка Дэвиса обыграла швейцарских теннисистов — 4:1.

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