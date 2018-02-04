Вот почему Квитова рвалась в Петербург

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА из Санкт-Петербурга

В субботу Дарья Касаткина не смогла стать первой российской финалисткой в истории молодого петербургского турнира. Два года назад она уже была в квартете сильнейших, но тогда уступила Белинде Бенчич. В эту субботу она поборолась с прошлогодней победительницей Кристиной Младенович. Но француженка, окрыленная титулом Australian Open в паре и окончанием 15-матчевой безвыигрышной серии в одиночке, оказалась настойчивее — 3:6, 6:3, 6:2.

— Это был тяжелый матч. Кики сейчас набирает форму, и я это почувствовала. Я, конечно, ощущала усталость после эмоционально тяжелых матчей, которые у меня здесь были. Но соперница отлично делала свою работу и заслуженно победила, — сказала Касаткина. — Возможно, стоило сыграть более активно, самой проявить инициативу. Но как вышло, так вышло.

«Спасать» финальный день пришлось парницам. По удачному стечению обстоятельств их оказалось две и по разные стороны сетки, так что St. Petersburg Ladies Trophy гарантированно получал первую в своей истории российскую чемпионку.

Алла Кудрявцева и Катарина Среботник хорошо известны своими успехами в парном разряде, но дуэтом на этом турнире дебютировали. У Веры Звонаревой и Тимеа Бачински вообще красивая история. Обе возвращаются: россиянка обретает себя после декрета, а ее напарница — после серьезной травмы запястья, выведшей ее из строя на полгода и едва не стоившей ей карьеры. В полуфинале российско-швейцарская пара обыграла первых «сеяных» Габриэлу Дабровски и Сюй Ифань (6:4, 6:2), а в финале спаслись после проигранного первого сета (2:6, 6:1, 10:3). Для Звонаревой этот титул стал первым в любом разряде с января 2012 года, когда они со Светланой Кузнецовой неожиданно выиграли Australian Open. Для Бачински победа тоже имела огромное значение — иначе к чему слезы в глазах во время награждения. Церемония вообще получилась трогательной, потому что Вера вышла на нее с маленькой дочкой на руках.

— Всегда очень волнительно и приятно играть дома. Здорово, что дома я смогла взять титул, — сказала Звонарева. — Это однозначно придаст мне уверенности. И все равно это определенный опыт, и я смогла понять, что я делаю хорошо, а над чем надо работать. Надеюсь, это мне поможет.

— Насколько дочка, вышедшая с вами на корт, осознает важность момента?

— Не думаю, что она понимает, что именно происходит, но она осознает, что сегодня, как и вчера, отличный день, потому что ее почему-то не заставляют днем засыпать. Можно бегать везде, все трогать, узнавать новые интересные вещи. В последнее время, если она видит теннис по телевизору или теннисный мячик, всегда кричит «Мама!». Значит, какая-то ассоциация все-таки есть.

— Вы заранее запланировали взять ее на церемонию награждения, или это произошло спонтанно?

— Спонтанно. Я увидела, что ее разбудили и привели на корт, и решила забрать ее у папы. Я же соскучилась!

В одиночном финале выступала еще одна возвращающаяся королева. Один турнир после кошмара, пережитого в конце 2016 года, Квитова уже выиграла. В Бирмингеме на траве — покрытии, которое очень любит. Но даже больше она любит побеждать в залах. По статистике представительница Чехии — лучшая в WTA по результатам в помещении. Правда, в залах она не играла с ноября 2016 года, когда выиграла «малый» итоговый турнир в Жухае.

Ехать в Санкт-Петербург Квитова изначально не планировала. Надо полагать, хотела задержаться подольше в Австралии, а не уступить в первом круге. Не заявленная напрямую чешка попросила wild card, и организаторы ее, конечно, предоставили. Отказывать двукратной чемпионке Уимблдона нерезонно.

Прибыв в Санкт-Петербург, Квитова разбомбила Елену Веснину и чемпионку Roland Garros Елену Остапенко, отдав обеим лишь по два гейма, но проиграла по сету Ирине Камелии Бегу и Юлии Гергес в субботнем полуфинале.

В решающей же встрече ей противостояла ей прошлогодняя чемпионка Младенович, впервые в карьере защищающая титул. Изначально было понятно, что в поединке двух высоких блондинок пойдет борьба подач и мощных ударов. Причем очаровательная Петра, очень уверенно выигрывавшая каждый свой матч на турнире, выглядела фаворитом.

Свою подачи чешка брала гораздо легче, а на приеме навязывала сопернице борьбу, четко раскладывая мячи по линиям или посылая их так глубоко, что Кики была вынуждена ошибаться. Прошло всего 29 минут, а Квитова уже взяла первый сет — 6:1. Не изменился сценарий и во втором. Поделать с мощной и резкой чешкой француженка, расстраивавшаяся все сильнее, ничего не могла. Подавая на титул, Петра подарила сопернице тройной брейк-пойнт, но тут же, мощно подавая и агрессивно завершая розыгрыши, его спасла. Тут же в редком затяжном обмене ударами — насчиталось аж 18, чешка заработала первый матчбол. Его розыгрыш она завершила ударом на вылет в полностью открытый корт — 6:1, 6:2 всего за 1 час 5 минут.