Вот почему Квитова рвалась в Петербург
Чешка Петра Квитова стала новой чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy, переиграв в финале прошлогоднюю победительницу Кристину Младенович — 6:1, 6:2.
Чешка Петра Квитова стала новой чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy, переиграв в финале прошлогоднюю победительницу Кристину Младенович — 6:1, 6:2.
Мария НИКУЛАШКИНА из
В субботу Дарья Касаткина не смогла стать первой российской финалисткой в истории молодого петербургского турнира. Два года назад она уже была в квартете сильнейших, но тогда уступила Белинде Бенчич. В эту субботу она поборолась с прошлогодней победительницей Кристиной Младенович. Но француженка, окрыленная титулом Australian Open в паре и окончанием 15-матчевой безвыигрышной серии в одиночке, оказалась настойчивее — 3:6, 6:3, 6:2.
— Это был тяжелый матч. Кики сейчас набирает форму, и я это почувствовала. Я, конечно, ощущала усталость после эмоционально тяжелых матчей, которые у меня здесь были. Но соперница отлично делала свою работу и заслуженно победила, — сказала Касаткина. — Возможно, стоило сыграть более активно, самой проявить инициативу. Но как вышло, так вышло.
«Спасать» финальный день пришлось парницам. По удачному стечению обстоятельств их оказалось две и по разные стороны сетки, так что St. Petersburg Ladies Trophy гарантированно получал первую в своей истории российскую чемпионку.
Алла Кудрявцева и Катарина Среботник хорошо известны своими успехами в парном разряде, но дуэтом на этом турнире дебютировали. У Веры Звонаревой и Тимеа Бачински вообще красивая история. Обе возвращаются: россиянка обретает себя после декрета, а ее напарница — после серьезной травмы запястья, выведшей ее из строя на полгода и едва не стоившей ей карьеры. В полуфинале
— Всегда очень волнительно и приятно играть дома. Здорово, что дома я смогла взять титул, — сказала Звонарева. — Это однозначно придаст мне уверенности. И все равно это определенный опыт, и я смогла понять, что я делаю хорошо, а над чем надо работать. Надеюсь, это мне поможет.
— Насколько дочка, вышедшая с вами на корт, осознает важность момента?
— Не думаю, что она понимает, что именно происходит, но она осознает, что сегодня, как и вчера, отличный день, потому что ее
— Вы заранее запланировали взять ее на церемонию награждения, или это произошло спонтанно?
— Спонтанно. Я увидела, что ее разбудили и привели на корт, и решила забрать ее у папы. Я же соскучилась!
В одиночном финале выступала еще одна возвращающаяся королева. Один турнир после кошмара, пережитого в конце 2016 года, Квитова уже выиграла. В Бирмингеме на траве — покрытии, которое очень любит. Но даже больше она любит побеждать в залах. По статистике представительница Чехии — лучшая в WTA по результатам в помещении. Правда, в залах она не играла с ноября 2016 года, когда выиграла «малый» итоговый турнир в Жухае.
Ехать в
Прибыв в
В решающей же встрече ей противостояла ей прошлогодняя чемпионка Младенович, впервые в карьере защищающая титул. Изначально было понятно, что в поединке двух высоких блондинок пойдет борьба подач и мощных ударов. Причем очаровательная Петра, очень уверенно выигрывавшая каждый свой матч на турнире, выглядела фаворитом.
Свою подачи чешка брала гораздо легче, а на приеме навязывала сопернице борьбу, четко раскладывая мячи по линиям или посылая их так глубоко, что Кики была вынуждена ошибаться. Прошло всего 29 минут, а Квитова уже взяла первый сет — 6:1. Не изменился сценарий и во втором. Поделать с мощной и резкой чешкой француженка, расстраивавшаяся все сильнее, ничего не могла. Подавая на титул, Петра подарила сопернице тройной
Этот титул стал для Квитовой пятым в залах и 21-м в карьере в целом и вывел ее на чистое 5-е место по количеству турнирных побед среди всех действующих игроков. Благодаря этой победе чешка вновь окажется на подступах к первой двадцатке, а еще поможет поверженной ею в полуфинале Гергес дебютировать в топ-10.