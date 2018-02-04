Звонарёва и Бачински стали чемпионками турнира в Санкт-Петербурге в паре

Россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимеа Бачински в трёх сетах обыграли россиянку Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник со счётом 2/6, 6/1, 10:3 в финале парного турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 11 минут. за это время Звонарёва и Бачински выполнили один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а Кудрявцева и Среботник ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали пять брейков.