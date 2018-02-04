До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Сборная Казахстана выиграла четыре игры в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией
В Астане прошла заключительная игра 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Швейцарии.
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В Астане прошла заключительная игра 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Швейцарии.
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко обыграл представителя швейцарской команды Адриана Бодмера — 7:6, 1:6, 10:6.
Таким образом Казахстан выиграл четыре игры из пяти.
В первой игре противостояния Дмитрий Попко оказался сильнее Генри Лааксонена — 3:1, затем Михаил Кукушкин обыграл Адриана Бодмера — 3:1, в парной встрече Александр Недовесов и Тимур Хабибулин одолели Андреа Хуслера и Лука Маргароли — 3:2, в четвертой игре Роман Хасанов после проигранных двух партий отказался от дальнейшей борьбы с