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14:37 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана выиграла четыре игры в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией

В Астане прошла заключительная игра 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Швейцарии.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко обыграл представителя швейцарской команды Адриана Бодмера — 7:6, 1:6, 10:6.

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Таким образом Казахстан выиграл четыре игры из пяти.

В первой игре противостояния Дмитрий Попко оказался сильнее Генри Лааксонена — 3:1, затем Михаил Кукушкин обыграл Адриана Бодмера — 3:1, в парной встрече Александр Недовесов и Тимур Хабибулин одолели Андреа Хуслера и Лука Маргароли — 3:2, в четвертой игре Роман Хасанов после проигранных двух партий отказался от дальнейшей борьбы с Марком-Андреа Хуслером.

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