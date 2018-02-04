Сборная Казахстана выиграла четыре игры в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией

В первой игре противостояния Дмитрий Попко оказался сильнее Генри Лааксонена — 3:1, затем Михаил Кукушкин обыграл Адриана Бодмера — 3:1, в парной встрече Александр Недовесов и Тимур Хабибулин одолели Андреа Хуслера и Лука Маргароли — 3:2, в четвертой игре Роман Хасанов после проигранных двух партий отказался от дальнейшей борьбы с Марком-Андреа Хуслером.