Швейцарцы размочили счет в матче с Казахстаном в Кубке Дэвиса

Казахстанец Роман Хасанов уступил две партии Марку-Андреа Хуслеру — 3:6, 1:6, после чего отказался от продолжения борьбы.

Читайте также Кукушкин принес второе очко в Кубке Дэвиса и приблизил Казахстан к досрочной победе над Швейцарией

По правилам данного турнира теннисисты должны были сыграть, как минимум три сета.

Матч продолжался всего 59 минут. За это время Роман смог реализовать всего один брейк-поинт и столько же раз подать на вылет.