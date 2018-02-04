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12:57 (мск), источник: Prosports.kz

Швейцарцы размочили счет в матче с Казахстаном в Кубке Дэвиса

Сборная Швейцарии отыграла одно очко в рамках уже проигранной матчевой встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса-2018, сообщает Prosports.kz.

Казахстанец Роман Хасанов уступил две партии Марку-Андреа Хуслеру — 3:6, 1:6, после чего отказался от продолжения борьбы.

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По правилам данного турнира теннисисты должны были сыграть, как минимум три сета.

Матч продолжался всего 59 минут. За это время Роман смог реализовать всего один брейк-поинт и столько же раз подать на вылет.

Напомним, что казахстанцы еще вчера обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

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