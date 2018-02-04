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Швейцарцы размочили счет в матче с Казахстаном в Кубке Дэвиса
Сборная Швейцарии отыграла одно очко в рамках уже проигранной матчевой встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса-2018, сообщает Prosports.kz.
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Сборная Швейцарии отыграла одно очко в рамках уже проигранной матчевой встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса-2018, сообщает Prosports.kz.
Казахстанец Роман Хасанов уступил две партии
По правилам данного турнира теннисисты должны были сыграть, как минимум три сета.
Матч продолжался всего 59 минут. За это время Роман смог реализовать всего один
Напомним, что казахстанцы еще вчера обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.