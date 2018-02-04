Белорусские теннисисты проиграли австрийцам в матче Кубка Дэвиса
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии с общим счетом 0:5 в матче первого круга группы I
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии с общим счетом 0:5 в матче первого круга группы I
В заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в
Австрийские теннисисты добились викторий и во всех остальных встречах:
2 февраля
Геральд Мельцер (98) — Илья Ивашко (190) — 2:6, 7:5, 6:4.
Доминик Тим (6) — Дмитрий Жирмонт (389) — 6:3, 6:3.
3 февраля
Оливер Марах / Филипп Освальд — Андрей Василевский / Илья Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5).
Доминик Тим — Илья Ивашко — 6:4, 7:6 (7:5).
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