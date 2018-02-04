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10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты проиграли австрийцам в матче Кубка Дэвиса

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии с общим счетом 0:5 в матче первого круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене Ярослав Шило (426-й номер рейтинга АТР) проиграл в двух сетах Деннису Новаку (200) — 6:7 (1:7), 0:6.

Австрийские теннисисты добились викторий и во всех остальных встречах:

2 февраля

Геральд Мельцер (98) — Илья Ивашко (190) — 2:6, 7:5, 6:4.

Доминик Тим (6) — Дмитрий Жирмонт (389) — 6:3, 6:3.

3 февраля

Оливер Марах / Филипп Освальд — Андрей Василевский / Илья Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5).

Доминик Тим — Илья Ивашко — 6:4, 7:6 (7:5).

Теперь 6—7 апреля сборная Австрии встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы. Белорусам предстоит вести борьбу за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

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