Белорусские теннисисты проиграли австрийцам в матче Кубка Дэвиса

В заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене Ярослав Шило (426-й номер рейтинга АТР) проиграл в двух сетах Деннису Новаку (200) — 6:7 (1:7), 0:6.

Австрийские теннисисты добились викторий и во всех остальных встречах:

2 февраля

Геральд Мельцер (98) — Илья Ивашко (190) — 2:6, 7:5, 6:4.

Доминик Тим (6) — Дмитрий Жирмонт (389) — 6:3, 6:3.

3 февраля

Оливер Марах / Филипп Освальд — Андрей Василевский / Илья Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5).

Доминик Тим — Илья Ивашко — 6:4, 7:6 (7:5).