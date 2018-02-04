Вера Звонарева: Теннис — это работа, которую я люблю
Большое интервью двукратной финалистки турниров «Большого шлема».
Большое интервью двукратной финалистки турниров «Большого шлема».
Вера Звонарева с апреля прошлого года снова профессионально играет в теннис. Она уже вернулась в тoп-200 мирового рейтинга, а на турнире St. Petersburg Ladies Trophy вышла во второй круг, где уступила чемпионке Roland Garros-2017 Елене Остапенко. Зато в парном разряде ее дуэт с Тимеа Бачински дошел до финала. Об этом успехе, совмещении карьеры и материнства, а также целях в теннисе она рассказала в интервью «СЭ».
ПОКА МЕНЯ НЕ БЫЛО, УРОВЕНЬ ТЕННИСА ВЫРОС
— В парном полуфинале вы обыграли первых «сеяных», что для вас это значит? Ведь и вы, и Тимеа Бачински возвращаются в теннис после перерыва.
— Это очень здорово. У нее не сложилось в одиночке, и я не смогла использовать свои шансы. Я вообще не думала, что буду здесь играть пару, но мы с Тимеа увидели друг друга, договорились и решили сыграть. Я думаю, это помогает. Конечно, мы обе концентрируемся на одиночке, но когда есть возможность поиграть матчи на крупном турнире против очень серьезных соперниц — это очень хорошая тренировка. Играть матчи на больших кортах — это совсем не то же самое, что работать на тренировке. Мы с Тимеа, думаю, похожи в
— Финал вам предстоит сыграть против Аллы Кудрявцевой и Катарины Среботник. Они опытные, но в дуэте выступают впервые.
— Конечно, я прекрасно знаю их обеих. Катарина — отличный парный игрок, и раньше входила даже в тoп-30 в одиночке, Алла до своей травмы была игроком тoп-100. Простым финальный матч точно не будет.
— Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как вы вернулись в тур. Много ли встречали удивленных лиц?
— Конечно, бывает.
Я играю не полный график, потому что
все-такидолжна находиться дома с семьей. Выступаю на гораздо меньшем количестве турниров, чем раньше.
Если бы я постоянно играла, может быть, мое лицо уже примелькалось бы. Но с некоторыми девчонками мы только здесь, в
— Какое было самое неожиданное и теплое приветствие?
— Сложно сказать. С теми девчонками, с кем играли в туре много лет, хорошо общаемся, обсуждаем, что произошло за все эти годы.
— А что произошло за все эти годы?
— У каждого
— А как изменился теннис за эти годы?
— Появилось много новых лиц. И в целом уровень повысился. Если раньше игроки топ-100 разительно отличались от всех остальных, то сейчас девушки, занимающие и 150-е и даже 200-е места в рейтинге, очень прилично выступают. И если ты не будешь готов на сто процентов, матч не выиграешь. Это, пожалуй, самое главное. Очень высокая конкуренция, и
ПОКА НЕ ХОЧУ ВОЗИТЬ ДОЧКУ С СОБОЙ.
— Планируете ли вы стать путешествующей теннисной мамой и возить дочку с собой по турнирам?
— Пока это сложно. У нее еще такой возраст, что возить ее с собой проблематично. Если брать дочку, то, соответственно, нужно брать еще
— Вы сказали, что вам интересно посмотреть, сможете ли вы в своем возрасте и после длительного перерыва раскрыть свой потенциал. Что должно случиться, чтобы вы признали: да, это произошло?
— Сложно сказать. Наверное, должно появиться
— Если удастся завоевать парный титул на St. Petersburg Ladies Trophy — это будет шаг в верном направлении?
— Безусловно.
Я считаю, что финал на турнире такого уровня — это уже серьезное достижение.
Мы же видим, что сюда приезжают первоклассные теннисистки, в том числе и на пару. Для меня это отличный опыт.
— При раскрытии потенциала ориентируетесь на одиночный разряд или готовы сконцентрироваться только на паре?
— В первую очередь, конечно, одиночка. Хотя у меня были успехи и в паре.
— У вашей дочки весьма необычное имя. Вы с детства мечтали, что вашего ребенка будут звать Эвелина?
— Нет. Просто мы не хотели имя, которое встречается достаточно часто. А Эвелина понравилось и мне, и мужу. Мы написали на бумажке несколько имен, которые нам нравятся, и решили, что выберем окончательно, когда она родится. Мы посмотрели на нее и вместе решили, что она должна быть Эвелиной.
— Эвелина дает высыпаться?
— Да.
ВОЗРАСТ — ЭТО ЛИШЬ ЦИФРА
— За время паузы вы были уверены, что сможете вернуться в тур?
— Нет, я даже не думала об этом. Мне просто хотелось после родов набрать нормальную физическую форму. Я
— Вы же еще и бегом увлекаетесь.
— Мой муж хоть и не спортсмен, но придерживается здорового образа жизни, и тоже подключился со мной к бегу. Мы с ним неоднократно бегали разные дистанции — и 5 километров, и 10, и полумарафон. Наверное, это одно из наших совместных увлечений, способ приятно проводить время. Да, пожалуй, это помогло мне набрать форму.
— Вы спокойно оставляете ребенка с мужем дома?
— Да, никаких проблем с этим нет. Конечно, дома ему помогают и бабушки, и няня.
— Есть ли у вас
— Мне кажется, теннисистки начинают понимать, что возраст — это лишь цифра. Гораздо важнее, как ты чувствуешь себя физически. Да и в целом во всем мире тенденция меняется: становится все очевиднее, что ты можешь быть мамой, но при этом продолжать работать. Да, это тяжело, но возможно. Если до этого считалось, что если у тебя появился ребенок, то все, на этом карьера завершена и нужно сидеть дома с детьми. И в теннисе понимают — если есть здоровье, можно продолжать заниматься любимым делом.
— У вас несколько высших образований и крепкая семья, вы же могли и не возобновлять карьеру. Что для вас теннис сейчас?
— Наверное, это возможность ощутить те эмоции, которые сложно найти в простой жизни. Своего рода та работа, которую я люблю. Наверное, я могла бы заниматься
— У вас спортивная династия — ваша мама призер Олимпийских игр, вы — тоже. Хотите, чтобы дочь продолжила традицию?
— Пусть она сама выбирает.
Я же знаю, что, если любительский спорт добавляет здоровья, то профессиональный спорт точно нет.
Если же у нее будут данные, талант к
Мария НИКУЛАШКИНА из