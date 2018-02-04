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Рафаэль Надаль: Мне бы очень хотелось помочь сборной Испании в «Кубке Дэвиса»
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал матч между сборными Испании и Великобритании в «Кубке Дэвиса».
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Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал матч между сборными Испании и Великобритании в «Кубке Дэвиса».
«Мне очень сложно добавить первые раунды “Кубка Дэвиса” в своё расписание, но мне бы очень хотелось помочь команде. Думаю, в этом году у нас хорошие шансы на победу», — приводит слова Надаля американское издание Tennis World.