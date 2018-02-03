«Кубок Дэвиса». Эрбер и Маю принесли второе очко сборной Франции

Встреча длилась 3 часа 22 минуты. За это время Эрбер и Маю выполнили 16 эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а Хаазе и Ройер дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.