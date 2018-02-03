Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».
«Кубок Дэвиса». Эрбер и Маю принесли второе очко сборной Франции
Французы
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Французы
Встреча длилась 3 часа 22 минуты. За это время Эрбер и Маю выполнили 16 эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали два
Таким образом, сборная Франции вышла вперёд в матче против команды Нидерландов — 2:1.