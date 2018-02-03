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20:35 (мск), источник: GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Эрбер и Маю принесли второе очко сборной Франции

Французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю одолели голландцев Робина Хаазе и Жана-Жюльена Ройера со счётом 7/6 (6), 6/3, 6/7 (3), 7/6 (2) в матче первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Встреча длилась 3 часа 22 минуты. За это время Эрбер и Маю выполнили 16 эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а Хаазе и Ройер дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

Таким образом, сборная Франции вышла вперёд в матче против команды Нидерландов — 2:1.

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