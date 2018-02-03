Белорусские теннисисты проиграли австрийцам со счетом 0:4 в матче Кубка Дэвиса
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии со счетом 0:4 в матче группы I
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии со счетом 0:4 в матче группы I
Сегодня в заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в
Кроме того, сегодня в парной встрече австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд были сильнее белорусов Андрея Василевского и Ильи Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5). Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98) одолел Илью Ивашко — 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) взял верх над Дмитрием Жирмонтом (389) — 6:3, 6:3.
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