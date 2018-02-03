Белорусские теннисисты проиграли австрийцам со счетом 0:4 в матче Кубка Дэвиса

Источник: AP 2018

Сегодня в заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене лидер команды хозяев, шестая ракетка мира Доминик Тим, переиграл белоруса Илью Ивашко, занимающего 190-е место в рейтинге АТР, — 6:4, 6:7 (5:7).

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Кроме того, сегодня в парной встрече австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд были сильнее белорусов Андрея Василевского и Ильи Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5). Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98) одолел Илью Ивашко — 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) взял верх над Дмитрием Жирмонтом (389) — 6:3, 6:3.