Белорусские теннисисты проиграли австрийцам со счетом 0:4 в матче Кубка Дэвиса

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Новые выплаты и законы: как изменилась жизнь россиян с 1 февраля
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте0
Реал0
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кротоне
Футбол. Зарубежный
перерыв
Амьен0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье1
Анже1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца0
Тулуза0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия Флайерз1
Оттава Сенаторз3
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал5
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория1
Торино1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль0
ПСЖ3
Хоккей. НХЛ
4.02
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
4.02
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.02
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис2
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер1
Суонси1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион2
Саутгемптон3
Хоккей. НХЛ
4.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
4.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Штутгарт1
Хоккей. НХЛ
4.02
Ванкувер Кэнакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.02
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Манчестер Сити1
Хоккей. НХЛ
4.02
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар5
Севилья1
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
19:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты проиграли австрийцам со счетом 0:4 в матче Кубка Дэвиса

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Беларуси проиграли команде Австрии со счетом 0:4 в матче группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Сегодня в заключительном одиночном поединке на грунтовом корте теннисного центра VAZ в Санкт-Пельтене лидер команды хозяев, шестая ракетка мира Доминик Тим, переиграл белоруса Илью Ивашко, занимающего 190-е место в рейтинге АТР, — 6:4, 6:7 (5:7).

Читайте также
Белорусы проиграли парную встречу и уступили австрийцам общую победу в матче Кубка Дэвиса

Кроме того, сегодня в парной встрече австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд были сильнее белорусов Андрея Василевского и Ильи Ивашко — 6:3, 7:6 (7:5). Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98) одолел Илью Ивашко — 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) взял верх над Дмитрием Жирмонтом (389) — 6:3, 6:3.

Теперь 6—7 апреля сборная Австрии встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы. Белорусам предстоит вести борьбу за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

 Собчак поделилась фото со свадьбы пятилетнюю годовщину
Леди Гага отменила 10 концертов из-за сильных болей
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
«Арсенал» разгромил «Эвертон», Мхитарян отдал 3 голевые передачи
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь