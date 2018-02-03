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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Австрия стала первым соперником России в Кубке Дэвиса — 2018

Сборная Австрии вышла в финальный раунд первой региональной группы Кубка Дэвиса — 2018, где сыграет со сборной России.

Источник: РИА "Новости"

В первом раунде австрийцы досрочно победили белорусов на домашней площадке, где уложили грунт.

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Геральд Мельцер нанёс поражение Илье Ивашке со счётом 2:6, 7:5, 6:4. Затем Доминик Тим победил Дмитрия Жирмонта — 6:3, 6:3, а в парном матче Оливер Марах и Филипп Освальд обыграли Ивашку и Андрея Василевского — 6:3, 7:6 (7:5).

Напомним, матчи во всех региональных группах Кубка Дэвиса в этом году проводятся в экспериментальном формате — из трёх сетов и в два дня, когда в пятницу проходят две «одиночки», а в субботу за парой следуют ещё две одиночные встречи.

Матч за выход в плей-офф Мировой группы между Австрией и Россией пройдёт 6—7 апреля. Единственная встреча между командами состоялась в 1/8 финала в 2012 году, когда австрийцы победили на своей площадке со счётом 3:2 (3:1).

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