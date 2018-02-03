Австрия стала первым соперником России в Кубке Дэвиса — 2018

Напомним, матчи во всех региональных группах Кубка Дэвиса в этом году проводятся в экспериментальном формате — из трёх сетов и в два дня, когда в пятницу проходят две «одиночки», а в субботу за парой следуют ещё две одиночные встречи.



Матч за выход в плей-офф Мировой группы между Австрией и Россией пройдёт 6—7 апреля . Единственная встреча между командами состоялась в 1/8 финала в 2012 году, когда австрийцы победили на своей площадке со счётом 3:2 (3:1).