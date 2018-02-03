Австрия стала первым соперником России в Кубке Дэвиса — 2018
Сборная Австрии вышла в финальный раунд первой региональной группы Кубка Дэвиса — 2018, где сыграет со сборной России.
Сборная Австрии вышла в финальный раунд первой региональной группы Кубка Дэвиса — 2018, где сыграет со сборной России.
В первом раунде австрийцы досрочно победили белорусов на домашней площадке, где уложили грунт.
Геральд Мельцер нанёс поражение Илье Ивашке со счётом 2:6, 7:5, 6:4. Затем Доминик Тим победил Дмитрия Жирмонта — 6:3, 6:3, а в парном матче Оливер Марах и Филипп Освальд обыграли Ивашку и Андрея Василевского — 6:3, 7:6 (7:5).
Напомним, матчи во всех региональных группах Кубка Дэвиса в этом году проводятся в экспериментальном формате — из трёх сетов и в два дня, когда в пятницу проходят две «одиночки», а в субботу за парой следуют ещё две одиночные встречи.
Матч за выход в