Белорусы проиграли парную встречу и уступили австрийцам общую победу в матче Кубка Дэвиса

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Сегодня в стартовой игре второго дня соревнований в Санкт-Пельтене белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко уступили австрийскому дуэту Оливер Марах / Филипп Освальд — 3:6, 6:7 (5:7). Таким образом, общий счет матча стал 3:0 в пользу команды Австрии, и теперь 6—7 апреля она встретится с теннисистами России в борьбе за выход в плей-офф Мировой группы.

Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98-й номер рейтинга АТР) одолел Илью Ивашко (190) — 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) был сильнее Дмитрия Жирмонта (389) — 6:3, 6:3.