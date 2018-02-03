Белорусы проиграли парную встречу и уступили австрийцам общую победу в матче Кубка Дэвиса
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские теннисисты выиграли у белорусов парную встречу и обеспечили себе общую победу в матче группы I
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские теннисисты выиграли у белорусов парную встречу и обеспечили себе общую победу в матче группы I
Сегодня в стартовой игре второго дня соревнований в
Накануне, в первый игровой день, австрийские теннисисты также добились викторий: Геральд Мельцер (98-й номер рейтинга АТР) одолел Илью Ивашко (190) — 2:6, 7:5, 6:4, Доминик Тим (6) был сильнее Дмитрия Жирмонта (389) — 6:3, 6:3.
Что касается дальнейшей программы, то, согласно новому регламенту Кубка Дэвиса, при счете 3:0 в пользу одной из команд, будет проведен только один одиночный поединок вместо двух запланированных. По предварительному расписанию, на корт должны выйти первые номера сборных Беларуси и Австрии Илья Ивашко и Доминик Тим. На другую игру капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек заявляли Дмитрия Жирмонта и Геральда Мельцера.