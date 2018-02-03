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Квитова стала первой финалисткой турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой финалисткой теннисного турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Чешка Петра Квитова стала первой финалисткой теннисного турнира в
Обладательница wild card Квитова в субботнем полуфинале нанесла поражение пятой ракетке турнира немке Юлии Гергес — 7:5, 4:6, 6:2. На корте соперницы провели 2 часа 6 минут.
Вторая финалистка турнира определится позже в субботу в матче россиянки Дарьи Касаткиной (8-й номер посева) и француженки Кристины Младенович (4).