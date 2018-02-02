Как Касаткина победила первую ракетку мира
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в
Мария НИКУЛАШКИНА
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Накануне новоиспеченная чемпионка Australian Open и первая ракетка мира Каролин Возняцки старательно отрицала своими действиями любые предположения, что после триумфа в Мельбурне в Петербурге она будет лишь отбывать номер. Против 16-летней россиянки Анастасии Потаповой она смотрелась убедительно. Хорошо двигалась по корту и отдала юной сопернице всего один гейм, хоть и на своей подаче.
Во втором матче лидер мирового рейтинга выглядела иначе. Казалось, что Возняцки не хватает то ли сил, то ли желания бороться. Сама она подтвердила первое.
— Вчера я играла намного лучше, — сказала Каролин на
На старте первого сета россиянка отыграла брейк, потом при счете 6:5 подавала на сет, упустила возможность, но «зажгла» на
— Это был непростой матч. Играть было сложно, потому что Каролин добегала до всех мячей. Так что я рада, что все сложилось в мою пользу.
— Это уже ваша вторая победа над первой ракеткой мира, вы обыгрывали Ангелик Кербер в Сиднее в 2017 году. Можете сравнить эти два успеха?
— Сейчас я определенно отношусь к этому попроще.
— Ваша группа поддержки была облачена в футболки «Барселоны» с надписью «Касаткина». Это был ваш спецзаказ, или они сделали сюрприз?
— На самом деле, это мои футболки. Они их у меня просто «стрельнули». Надеюсь, и завтра в них придут. Так что ни спецзаказа, ни сюрприза не было.
В субботу Касаткину ждет встреча с одной из ее приятельниц, прошлогодней победительницей St. Petersburg Ladies Trophy Кристиной Младенович. Француженка не просто прервала свою 15-матчевую безвыигрышную серию, но и начала новую — победную. В пятницу она в двух партиях переиграла Катерину Синякову из Чехии. По личным встречам Младенович ведет у Касаткиной 1:0. Единственный поединок состоялся в третьем круге дебютного для Дарьи «Шлема» — US Open в 2015 году — и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу француженки. От новой встречи Касаткина тоже ждет напряженной борьбы.
— Это будет непростой матч. Кристина защищает титул и очень хочет выиграть. Я в этом уверена. Тем более, ей нравится здесь играть и подходит это покрытие.
— Ваши приятельские отношения с Младенович не повлияют на игру?
— Нет. У меня много с кем из девочек в туре хорошие отношения, но на время матча я стараюсь отложить это в сторону.
— К вам сейчас весьма высокое внимание. Как вы относитесь к просьбам об автографах и совместных фотографиях? И как будете относиться, если добьетесь более высоких результатов?
— Отношусь положительно, потому что тоже была ребенком, который на «Кубке Кремля» бегал с мячиком за автографами Лены Дементьевой и Светы Кузнецовой. Так что я с пониманием к этому отношусь. Мне нравится, что людям нравится, как я играю и нравлюсь я. Хотя знаю, что это звучит немного нарцистично. Я не могу сказать людям «Нет».
Возняцки же, отвечая на вопрос о том, с каким настроением покидает