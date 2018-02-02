Как Касаткина победила первую ракетку мира

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА

из Санкт-Петербурга

Накануне новоиспеченная чемпионка Australian Open и первая ракетка мира Каролин Возняцки старательно отрицала своими действиями любые предположения, что после триумфа в Мельбурне в Петербурге она будет лишь отбывать номер. Против 16-летней россиянки Анастасии Потаповой она смотрелась убедительно. Хорошо двигалась по корту и отдала юной сопернице всего один гейм, хоть и на своей подаче.

Во втором матче лидер мирового рейтинга выглядела иначе. Казалось, что Возняцки не хватает то ли сил, то ли желания бороться. Сама она подтвердила первое.

— Вчера я играла намного лучше, — сказала Каролин на пресс-конференции. — У меня было намного больше энергии. Сегодня же было много ошибок. Плюс соперница действовала здорово, особенно в ключевые моменты, когда это было необходимо. Я изо всех сил старалась играть в свой теннис, но когда физически не готов на сто процентов, получаются небольшие ошибки. Плюс, повторюсь, соперница старалась и играла очень агрессивно. Конечно, я бы хотела выступить на этом турнире лучше, но получилось так, как получилось.

На старте первого сета россиянка отыграла брейк, потом при счете 6:5 подавала на сет, упустила возможность, но «зажгла» на тай-брейке, который выиграла более чем убедительно — 7:2. Чем дальше шел матч, тем очевиднее становилось преимущество Касаткиной. Она владела инициативой в большинстве розыгрышей, гоняя первую ракетку мира по корту и вынуждая ту обороняться. Выглядело это весьма привлекательно и нравилось публике. Во второй партии россиянка повела 3:0, позволила сопернице сделать обратный брейк, но тут же вновь взяла чужую подачу. Вскоре После этого она все же довела встречу до победы — 7:6 (7:2), 6:3.

— Это был непростой матч. Играть было сложно, потому что Каролин добегала до всех мячей. Так что я рада, что все сложилось в мою пользу.

— Это уже ваша вторая победа над первой ракеткой мира, вы обыгрывали Ангелик Кербер в Сиднее в 2017 году. Можете сравнить эти два успеха?

— Сейчас я определенно отношусь к этому попроще. Все-таки опыт. Тогда для меня это было что-то сверхъестественное, что-то из области фантастики. И из-за этого я не смогла нормально сыграть свой следующий матч против Джоанны Конты. Сейчас у меня немного другое к этому отношение, я уже думаю о том, как играть завтра.

— Ваша группа поддержки была облачена в футболки «Барселоны» с надписью «Касаткина». Это был ваш спецзаказ, или они сделали сюрприз?

— На самом деле, это мои футболки. Они их у меня просто «стрельнули». Надеюсь, и завтра в них придут. Так что ни спецзаказа, ни сюрприза не было.

В субботу Касаткину ждет встреча с одной из ее приятельниц, прошлогодней победительницей St. Petersburg Ladies Trophy Кристиной Младенович. Француженка не просто прервала свою 15-матчевую безвыигрышную серию, но и начала новую — победную. В пятницу она в двух партиях переиграла Катерину Синякову из Чехии. По личным встречам Младенович ведет у Касаткиной 1:0. Единственный поединок состоялся в третьем круге дебютного для Дарьи «Шлема» — US Open в 2015 году — и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу француженки. От новой встречи Касаткина тоже ждет напряженной борьбы.

— Это будет непростой матч. Кристина защищает титул и очень хочет выиграть. Я в этом уверена. Тем более, ей нравится здесь играть и подходит это покрытие.

— Ваши приятельские отношения с Младенович не повлияют на игру?

— Нет. У меня много с кем из девочек в туре хорошие отношения, но на время матча я стараюсь отложить это в сторону.

— К вам сейчас весьма высокое внимание. Как вы относитесь к просьбам об автографах и совместных фотографиях? И как будете относиться, если добьетесь более высоких результатов?

— Отношусь положительно, потому что тоже была ребенком, который на «Кубке Кремля» бегал с мячиком за автографами Лены Дементьевой и Светы Кузнецовой. Так что я с пониманием к этому отношусь. Мне нравится, что людям нравится, как я играю и нравлюсь я. Хотя знаю, что это звучит немного нарцистично. Я не могу сказать людям «Нет».