«Очень обрадовалось словам Кафельникова. Не ожидала»

Источник: Спорт-Экспресс

18-летняя россиянка Елена Рыбакина, полуфиналистка прошлогодних юниорских Australian Open и Roland Garros, стала открытием St. Petersburg Ladies Trophy-2018. Она прошла квалификацию, в основной сетке обыграла Тимеа Бачински (6:4, 6:3) и Каролин Гарсия (4:6, 7:6, 7:6), но в четвертьфинале уступила Юлии Гергес (3:6, 3:6), которую эта победа приблизила к Top-10.

Мария НИКУЛАШКИНА из Санкт-Петербурга

— Как подытожите для себя этот турнир, где вы впервые в карьере дошли до четвертьфинала?

— Конечно, я очень рада, что мне удалось пройти так далеко. Я подобного не ожидала. Сегодня, правда, не все получалось так, как хотелось бы. Но, надеюсь, что это только начало, завтра будет только лучше.

— Для вас это шестой матч на турнире. Может быть, сказалась усталость?

— Да, усталость накопилась. Хотя у меня вчера и был перерыв, может быть, я не до конца восстановилась. Надеюсь, что физически я стала сильнее. У меня новый тренер по ОФП. Ее зовут Ирина Киселева. Если не ошибаюсь, она четырехкратная чемпионка мира по пятиборью. Считаю, что сам факт, что мне удается с ней поработать — большой успех для меня. Сотрудничать с ней, как и с Андреем Чесноковым, мы начали буквально три-четыре недели назад. Но даже за такой короткий срок уже заметен результат. Обычно я устаю уже на третий-четвертый матч, а тут я провела шесть игр, да еще и с такими соперницами, а усталость почувствовала только сегодня.

— В матче с Гергес вы повели 3:0. Что произошло потом?

— Мне показалось, что Юлия начала игру достаточно мягко, я могла атаковать с приема. Но потом я, наверное, потеряла концентрацию внимания. Все-таки это был мой шестой матч. Вернуться не удалось, и я проиграла восемь геймов подряд. Конечно, это недопустимая ошибка. С игроками не только такого уровня, но и вообще.

— Изменятся ли как-то ваши планы в связи с успехом в Санкт-Петербурге?

— Продолжу играть 15-тысячники и 60-тысячники. Пока у меня все равно нет возможности попадать на такие крупные турниры самой.

— Известный факт, что в теннис вас привел папа. Помните ли вы свои ощущения, когда пришли на тренировку и взяли ракетку в руки?

— Конечно, помню. У меня сначала ничего не получалось, да и вообще я не хотела заниматься теннисом первые недели две. До этого я занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием и везде ходила со своей старшей сестрой. А на теннис она ходить категорически отказалась, и меня отправили одну. Я была маленькая, плакала. Потом потихоньку стало получаться, и меня стало не оторвать. В детстве я тренировалась мало, летом всегда уезжала на дачу. Занятий было мало, но они были интересные, и мне постоянно хотелось играть.

— К сожалению, в современном мире немало случаев, когда родители приводят ребенка в спорт, а потом давят на него, требуя результата. В вашей семье не так?

— Не, на меня вообще не давили, особенно в детстве. Никто не думал, что я буду играть профессионально. Это сейчас я определилась и двигаюсь дальше, а изначально это было просто хобби, полезное занятие для ребенка. Папа в принципе всегда меня развлекал — и лыжами, и коньками, и роликами. Я вообще очень спортивной была.

— Ваш папа же был продюсером на спортивном канале?

— Да. Но теперь он мне в карьере помогает, со мной ездит. Очень рада, что у него есть такая возможность. Мама тоже путешествует со мной, но реже, чем папа.

— Чья игра вам импонировала, когда вы росли?

— Нравились Жюстин Энен и Ким Клийстерс. Жюстин даже больше. И до сих пор я восхищаюсь Роджером Федерером. Его успехи колоссальны и невероятны.

— Есть ли у вас подруги в теннисе? И как вам кажется, возможна ли вообще дружба в профессиональном спорте?

— Конечно, у меня есть подруги — Амина Аншба, Лера Деминова. Всех перечислять будет долго. Мы поддерживаем друг друга, каждый раз списываемся и созваниваемся после турниров. Я считаю, что это здорово, когда человек тебя понимает и может поддержать, порадоваться вместе с тобой. Это очень здорово.

— После вашей победы над Каролин Гарсия Евгений Кафельников написал о вас в своем Твиттере: «Лена Рыбакина — запомните это имя». Как восприняли?

— Конечно, очень обрадовалось. Не ожидала подобного. До этого турнира мне удалось немного поиграть с ним на тренировке. Что сказать, это очень здорово, что людям нравится моя игра и что они видят во мне потенциал.

— Как вы вообще относитесь к похвале?

— Конечно, мне нравится, когда меня хвалят. Но перехваливать тоже не стоит. Работать нужно каждый день, всегда есть что улучшать.

— В ATP существует турнир NextGen Finals со своей гонкой и солидным призовым фондом. Хотелось бы вам и в женском туре чего-то подобного?

— Да, очень. Думаю, это было бы очень интересно. Надеюсь, когда-нибудь такое сделают и в женском туре.

— В Милане ребята играла по экспериментальным правилам — сеты до четырех выигранных геймов, электронная система вместо линейных судей.

— Это очень необычно. Играть, думаю, было непривычно, но я бы попробовала.

— А если такие правила станут внедрять в тур?

— Перестраиваться будет очень тяжело. Но мне кажется, что любые изменения приводят к улучшениям. Но и минусов тоже не избежать.

— 17-летняя австралийка Дестени Айава заявила, что играет в теннис исключительно ради денег. А вы?

— Играю, потому что мне это нравится и потому что я, как и многие, хочу стать первой ракеткой мира. А деньги… Конечно, это работа, но играю я только потому, что получаю от этого удовольствие.

— Закончите, пожалуйста, фразу: больше всего в теннисе мне нравится…

— Побеждать.

— После поражений я…

— Расстраиваюсь.

— Если бы я не стала теннисисткой…

— Сложный вопрос. Никогда не думала об этом.

— Roland Garros или Уимблдон?

— Roland Garros.

— Хард или грунт?

— И хард, и грунт.

— Море или горы?

— Море.

— Лыжи или коньки?

— Коньки нравятся больше.

— Жаворонок или сова?

— Жаворонок.

— Книга или журнал?

— Смотря, какой журнал. Но пусть будет книга.

— Фильм или сериал?

— Фильм.

— Твиттер или Инстаграм?