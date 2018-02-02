Кукушкин принес второе очко в Кубке Дэвиса и приблизил Казахстан к досрочной победе над Швейцарией

Первая ракетка Казахстана встречался с Адрианом Бодмером и обыграл его со счетом 3:1.
Причем первый сет Кукушкин проиграл со счетом 3:6, но затем выиграл три партии подряд — 6:3, 6:2, 6:3.
Таким образом, сборная Казахстана повела со счетом 2:0 и уже завтра, 3 февраля, может одержать досрочную победу и выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулллин сыграют со швейцарцами Марком-Андреа Хуслером и Лукой Маргароли.
Напомним, что в первой игре казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу над Генри Лааксоненом со счетом 6:2, 7:6, 3:6, 7:5.