Кукушкин принес второе очко в Кубке Дэвиса и приблизил Казахстан к досрочной победе над Швейцарией

Первая ракетка Казахстана встречался с Адрианом Бодмером и обыграл его со счетом 3:1.

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Причем первый сет Кукушкин проиграл со счетом 3:6, но затем выиграл три партии подряд — 6:3, 6:2, 6:3.

Таким образом, сборная Казахстана повела со счетом 2:0 и уже завтра, 3 февраля, может одержать досрочную победу и выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулллин сыграют со швейцарцами Марком-Андреа Хуслером и Лукой Маргароли.