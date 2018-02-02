Ализе Корне: В пропуске допинг-тестов нет моей вины
Француженка Ализе Корне рассказала о причинах пропусков
Француженка Ализе Корне рассказала о причинах пропусков
«В третьем пропуске тестов в октябре не было ни капли моей вины. В то время я находилась дома, но до меня
Дважды контроллёры не смогли найти меня, потому что я была в пути в аэропорт, чтобы лететь на матчи «Кубка Федерации» в Страсбурге и Майами. Конечно, здесь есть доля моей вины, потому что я не указала, что в эти дни буду в дороге. Но я предполагала, что они об этом догадаются, ведь на следующий день начинались турниры, в которых я участвовала.
Могу заверить, что мы с братом сдаём