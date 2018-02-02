Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Похудение усиливает голод
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Тест: угадайте город по достопримечательности
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн0
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Депортиво
Хоккей. НХЛ
3.02
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Все события
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
15:08 (мск), источник: GoTennis.ru

Ализе Корне: В пропуске допинг-тестов нет моей вины

Француженка Ализе Корне рассказала о причинах пропусков допинг-тестов, из-за которых теперь может быть дисквалифицирована.

«В третьем пропуске тестов в октябре не было ни капли моей вины. В то время я находилась дома, но до меня почему-то не смогли дозвониться. Это просто недоразумение, но я в этом не виновата. Я постоянно проходила проверки: пятью днями ранее в Москве и через десять дней в Лиможе.

Дважды контроллёры не смогли найти меня, потому что я была в пути в аэропорт, чтобы лететь на матчи «Кубка Федерации» в Страсбурге и Майами. Конечно, здесь есть доля моей вины, потому что я не указала, что в эти дни буду в дороге. Но я предполагала, что они об этом догадаются, ведь на следующий день начинались турниры, в которых я участвовала.

Могу заверить, что мы с братом сдаём допинг-тесты более десяти лет, и у нас никогда не возникало проблем. Все пропуски, которые случались в моей карьере, произошли по невероятному стечению обстоятельств, а не по моей вине, — приводит слова Корне L’Equipe.

Хён Чон планирует сыграть на соревнованиях в Делрэй-Бич
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов по футболу
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Самые громкие скандалы: как Киркоров и Хованский ссорились с другими звездами Раньше у мужчин были дуэли, а теперь все решается в социальных сетях. Эти битвы иногда ведутся годами и вовлекают все новых жертв
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь