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11:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Моя главная цель — вновь стать лучшим игроком на грунте

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал о состоянии своего здоровья.

«Мне было очень обидно, что пришлось сняться с Australian Open, потому что я двигался в правильном направлении и показывал хороший теннис. Но иногда на нашем пути возникают препятствия. Травма сильно ограничивала мои движения, так что я не мог продолжать выступать. К счастью, она не слишком серьёзная. Восстановление идёт медленно, но я чувствую себя лучше и лучше.

Я хочу хорошо сыграть в Акапулько и чувствовать себя свежим. Потом будет Индиан-Уэллс и Майами. Но моя главная цель — вновь стать лучшим игроком на грунте, — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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