Рафаэль Надаль: Моя главная цель — вновь стать лучшим игроком на грунте

«Мне было очень обидно, что пришлось сняться с Australian Open, потому что я двигался в правильном направлении и показывал хороший теннис. Но иногда на нашем пути возникают препятствия. Травма сильно ограничивала мои движения, так что я не мог продолжать выступать. К счастью, она не слишком серьёзная. Восстановление идёт медленно, но я чувствую себя лучше и лучше.