Один гейм у первой ракетки мира. Но это только начало
16-летняя Анастасия Потапова проиграла Каролин Возняцки во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy — 0:6, 1:6.
16-летняя Анастасия Потапова проиграла Каролин Возняцки во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy — 0:6, 1:6.
Возняцки (Дания) — ПОТАПОВА — 6:0, 6:1.
Мария НИКУЛАШКИНА
из
Сколько за последнее время вы вспомните случаев, когда видная российская юниорка играла с первой ракеткой мира? На Australian Open-2016 17-летняя тогда Дарья Касаткина встречалась с Сереной Уильямс и уступила 1:6, 1:6. Задолго до этого Анастасия Павлюченкова, не достигшая совершеннолетия, сражалась на Roland Garros-2009 с лидировавшей тогда в мировой классификации Динарой Сафиной и тоже не взяла больше двух геймов. Хотя уже была на тот момент полуфиналисткой супертурнира в
Каролин Возняцки, только что выигравшая Australian Open и вернувшая себе после шестилетнего перерыва звание первой ракетки мира, самая топовая теннисистка на данный момент встречалась на «Сибур-Арене» с Анастасией Потаповой. Россиянке всего 16, но за плечами победа на юниорском Уимблдоне и первое место в рейтинге ITF среди девушек. Но на профессиональном уровне она делает только самые первые шаги.
St. Petersburg Ladies Trophy — лишь пятый для Потаповой турнир уровня WTA и «Большого шлема» и второй, где она выступает в основной сетке. В понедельник 16-летняя теннисистка поквиталась с Татьяной Марией за поражение в первом круге взрослого Уимблдона, хотя сама призналась, что реваншистских мыслей у нее не было. В той встрече она, помимо прочего, исполнила удар, который запросто можно включать в
Каролин на правах первой «сеяной» первый круг пропускала, и организаторы отложили ее стартовый матч на максимально поздний срок, чтобы дать датчанке возможность прийти в себя после триумфа в Мельбурне. Стартовые минуты показали, что многочисленные разговоры о том, что чемпионка будет уставшей и недонастроенной, велись совершенно напрасно. За 20 минут она повела 4:0, не отдав ни одного мяча на своей подаче. У Потаповой желания бороться и доказывать свою принадлежность к взрослому теннисному миру тоже явно было много. В пятый гейм она буквально вцепилась, тащила каждый мяч, отыгрывала
За этим матчем с трибуны наблюдала Дарья Касаткина, ведь в нем определялась ее соперница по четвертьфиналу. Едва ли россиянка хотела играть именно с первой ракеткой мира. Прилетев в
Анастасия продолжала искать варианты, как пробить бетонную оборону датчанки, в которой та — одна из лучших в мире. Иногда получалось, и у юной россиянки проходили классные комбинации и удары на вылет, но чаще — нет. Больше Анастасия не смогла взять ни одного гейма. Хотя при 1:4 она сама собственными активными действиями заработала тройной