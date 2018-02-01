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1 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Один гейм у первой ракетки мира. Но это только начало

16-летняя Анастасия Потапова проиграла Каролин Возняцки во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy — 0:6, 1:6.

Источник: Спорт-Экспресс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Призовой фонд 733 900 долларов. Хард, закрытые корты. Второй круг

Возняцки (Дания) — ПОТАПОВА — 6:0, 6:1.

Мария НИКУЛАШКИНА
из Санкт-Петербурга

Сколько за последнее время вы вспомните случаев, когда видная российская юниорка играла с первой ракеткой мира? На Australian Open-2016 17-летняя тогда Дарья Касаткина встречалась с Сереной Уильямс и уступила 1:6, 1:6. Задолго до этого Анастасия Павлюченкова, не достигшая совершеннолетия, сражалась на Roland Garros-2009 с лидировавшей тогда в мировой классификации Динарой Сафиной и тоже не взяла больше двух геймов. Хотя уже была на тот момент полуфиналисткой супертурнира в Индиан-Уэллсе. Вот, пожалуй, и все. Значит, в четверг вечером в Санкт-Петербурге происходило действительно неординарное событие.

Каролин Возняцки, только что выигравшая Australian Open и вернувшая себе после шестилетнего перерыва звание первой ракетки мира, самая топовая теннисистка на данный момент встречалась на «Сибур-Арене» с Анастасией Потаповой. Россиянке всего 16, но за плечами победа на юниорском Уимблдоне и первое место в рейтинге ITF среди девушек. Но на профессиональном уровне она делает только самые первые шаги.

St. Petersburg Ladies Trophy — лишь пятый для Потаповой турнир уровня WTA и «Большого шлема» и второй, где она выступает в основной сетке. В понедельник 16-летняя теннисистка поквиталась с Татьяной Марией за поражение в первом круге взрослого Уимблдона, хотя сама призналась, что реваншистских мыслей у нее не было. В той встрече она, помимо прочего, исполнила удар, который запросто можно включать в хит-парад лучших по итогам хоть месяца, хоть года. Так Анастасия добилась права сыграть с Возняцки.

Каролин на правах первой «сеяной» первый круг пропускала, и организаторы отложили ее стартовый матч на максимально поздний срок, чтобы дать датчанке возможность прийти в себя после триумфа в Мельбурне. Стартовые минуты показали, что многочисленные разговоры о том, что чемпионка будет уставшей и недонастроенной, велись совершенно напрасно. За 20 минут она повела 4:0, не отдав ни одного мяча на своей подаче. У Потаповой желания бороться и доказывать свою принадлежность к взрослому теннисному миру тоже явно было много. В пятый гейм она буквально вцепилась, тащила каждый мяч, отыгрывала брейк-пойнт за брейк-пойнтом (всего их набралось пять), но все же не выдержала. С шестой попытки Возняцки взяла гейм, продолжавшийся 9 с половиной минут. После этого россиянка навязала было борьбу на приеме, но баранки от первой ракетки мира все же не избежала — 0:6.

За этим матчем с трибуны наблюдала Дарья Касаткина, ведь в нем определялась ее соперница по четвертьфиналу. Едва ли россиянка хотела играть именно с первой ракеткой мира. Прилетев в Санкт-Петербург, Возняцки, заявила, что даже после громкого успеха Австралии, ее главной мотивацией по-прежнему остаются титулы. В четверг она демонстрировала желание увезти из России второй в нынешнем сезоне кубок. Она с брейка начала и второй сет, но тут же проиграла свою подачу. В многочисленной команде Потаповой эту маленькую локальную победу восприняли с большим воодушевлением.

Анастасия продолжала искать варианты, как пробить бетонную оборону датчанки, в которой та — одна из лучших в мире. Иногда получалось, и у юной россиянки проходили классные комбинации и удары на вылет, но чаще — нет. Больше Анастасия не смогла взять ни одного гейма. Хотя при 1:4 она сама собственными активными действиями заработала тройной брейк-пойнт. На первом хорошо подала Возняцки, на втором россиянка ошиблась в простой ситуации, а на третьем она провела суперрозыгрыш, вытащив несколько тяжелых мячей и отправив чемпионке Australian Open свечу под заднюю линию, перешла в атаку, но не дожала — ошиблась сама. А в следующем гейме все закончилось. Потапова отыграла четыре матчбола, а на пятом допустила двойную ошибку — третью в гейме и шестую за матч. Тем не менее, это тот случай, когда за поражение со счетом 0:6, 1:6 ни в коем случае не должно быть стыдно.

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