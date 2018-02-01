В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Макарова проиграла Синяковой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в
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Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 1
В четвертьфинале Синякова сыграет с француженкой Кристиной Младенович, одолевшей словачку Доминику Цибулкову.