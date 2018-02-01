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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Макарова проиграла Синяковой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в Санкт-Петербурге уступила чешке Катержине Синяковой со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

Источник: AP 2018

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 1 брейк-пойнт из 2 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Синякова сыграет с француженкой Кристиной Младенович, одолевшей словачку Доминику Цибулкову.

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