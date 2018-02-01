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14:24 (мск), источник: БЕЛТА

Шестая ракетка мира австриец Доминик Тим сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Австрии, шестая ракетка планеты Доминик Тим сыграет против теннисистов Беларуси в матче 1-го круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса в Санкт-Пелтене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В предварительном списке на эту встречу Доминика Тима не было, однако сегодня он был включен в окончательную заявку хозяев. В первый игровой день, 2 февраля, Доминик Тим сыграет во втором одиночном поединке против Дмитрия Жирмонта, занимающего 389-е место в мировом рейтинге. Первыми на корт выйдут Илья Ивашко (190) и Геральд Мельцер (98).

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В субботу, 3 февраля, сначала пройдет парная встреча, в которой белорусы Андрей Василевский и Сергей Бетов сыграют с Оливером Марахом и Филиппом Освальдом. Затем состоятся еще два одиночных поединка: Доминик Тим — Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт — Геральд Мельцер.

После первого игрового дня капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены.

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