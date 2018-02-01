Шестая ракетка мира австриец Доминик Тим сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса

В предварительном списке на эту встречу Доминика Тима не было, однако сегодня он был включен в окончательную заявку хозяев. В первый игровой день, 2 февраля, Доминик Тим сыграет во втором одиночном поединке против Дмитрия Жирмонта, занимающего 389-е место в мировом рейтинге. Первыми на корт выйдут Илья Ивашко (190) и Геральд Мельцер (98).