Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Казахстан — Швейцария
Сегодня, 1 февраля, в Астане состоялась официальная жеребьевка 1/8-й Кубка Дэвиса, в которой встретятся сборные Казахстана и Швейцарии по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 1 февраля, в Астане состоялась официальная жеребьевка 1/8-й Кубка Дэвиса, в которой встретятся сборные Казахстана и Швейцарии по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встречи одиночного и парного разрядов пройдут в Национальном теннисном центре со 2 по 4 февраля. Начало игр в пятницу запланировано на 12:00, а в субботу и воскресенье — на 14:00.
Первыми на корт выйдут Дмитрий Попоко и Генри Лааксонен. Также в пятницу сыграют Михаил Кукушкин и Адриан Бодмер. В матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулллин сыграют со швейцарцами
Напомним, в сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.
Казахстан дважды встречался со Швейцарией в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.
В 2010 году за Швейцарию в матчах против Казахстана играл Стэн Вавринка, а во втором матче — Роджер Федерер. На этот раз команда сыграет без своих лидеров.