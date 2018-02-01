Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Мама написала памятку для родителей, чьих детей травят в школе
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.02
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.02
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.02
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Гордон решила помочь Родченкову - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
8«Россия должна это ценить»
10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Казахстан — Швейцария

Сегодня, 1 февраля, в Астане состоялась официальная жеребьевка 1/8-й Кубка Дэвиса, в которой встретятся сборные Казахстана и Швейцарии по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Встречи одиночного и парного разрядов пройдут в Национальном теннисном центре со 2 по 4 февраля. Начало игр в пятницу запланировано на 12:00, а в субботу и воскресенье — на 14:00.

Читайте также
Чего ждать от команд Казахстана и Швейцарии на Кубке Дэвиса в Астане

Первыми на корт выйдут Дмитрий Попоко и Генри Лааксонен. Также в пятницу сыграют Михаил Кукушкин и Адриан Бодмер. В матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулллин сыграют со швейцарцами Марком-Андреа Хуслером и Лукой Маргароли, на последний день запланированы матчи Кукушкин — Лааксонен и Попко — Бодмер.

Напомним, в сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.

Казахстан дважды встречался со Швейцарией в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.

В 2010 году за Швейцарию в матчах против Казахстана играл Стэн Вавринка, а во втором матче — Роджер Федерер. На этот раз команда сыграет без своих лидеров.

Видео всех голов сборной Казахстана в победном матче с Польшей на старте Евро-2018 по футзалу
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
FIS сняла отстранение с Легкова и других российских лыжников
«Мы не сможем отстоять титул». Конте — после разгрома
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Лебедев стал «чемпионом в отпуске», Дортикос — чемпион WBA
Новости
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь