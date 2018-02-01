Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Казахстан — Швейцария

Источник: Vesti.kz

Встречи одиночного и парного разрядов пройдут в Национальном теннисном центре со 2 по 4 февраля. Начало игр в пятницу запланировано на 12:00, а в субботу и воскресенье — на 14:00.

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Первыми на корт выйдут Дмитрий Попоко и Генри Лааксонен. Также в пятницу сыграют Михаил Кукушкин и Адриан Бодмер. В матче парного разряда казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулллин сыграют со швейцарцами Марком-Андреа Хуслером и Лукой Маргароли, на последний день запланированы матчи Кукушкин — Лааксонен и Попко — Бодмер.

Напомним, в сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.

Казахстан дважды встречался со Швейцарией в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.