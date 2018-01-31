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31 января, источник: Спорт-Экспресс

Чудеса и конфузы россиянок в Санкт-Петербурге

В каждом из матчей игрового дня на St. Petersburg Ladies Trophy принимали участие россиянки, но пройти дальше удалось не всем.

Источник: Спорт-Экспресс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Призовой фонд 733 900 долларов. Хард, закрытые корты

Первый круг

Квитова (Чехия) — ВЕСНИНА, 7 — 6:2, 6:0. МАКАРОВА — ПАВЛЮЧЕНКОВА, 6 — 6:4, 6:4.

Второй круг

РЫБАКИНА — Гарсия (Франция, 3) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Остапенко (Латвия, 2) — ЗВОНАРЕВА — 7:6 (8:6), 6:3. КАСАТКИНА (Россия, 8) — Корне (Франция) — 6:2, 6:1.

ПРОРЫВ РЫБАКИНОЙ

Первый в сезоне турнир категории Premier — St. Petersburg Ladies Trophy достиг экватора. Определились три четвертьфиналистки, и в их числе есть россиянки. 18-летняя Елена Рыбакина дважды удивила питерскую публику, вначале обыграв швейцарку Тимеа Бачински, а затем «зачехлив» седьмую ракетку мира Каролин Гарсия.

Француженка опережает соперницу на 443 позиции в мировой классификации, но на корте она не превзошла юную москвичку ни в чем. Рыбакина была не по годам спокойна и точна в решающие моменты. Во втором сете она не позволила Гарсия подать на матч, а затем ушла с матчбола на тайбрейке.

В решающей партии дело также дошло до 13-го гейма, где вновь агрессивнее и точнее была россиянка. Она реализовала первый же матчбол, но тут не обошлось без скандала. Линейный арбитр после удара Рыбакиной крикнул, что мяч ушел в аут, причем сделал это еще до ответного удара Гарсия, который пришелся в сетку. Главный судья решение коллеги отменила, и Гарсия взяла повтор. Мяч едва зацепил линию, и очко присудили Рыбакиной. Француженка несколько минут пыталась добиться переигровки, на что имела вполне законные основания, но решение рефери осталось в силе. Рыбакина вышла в свой первый четвертьфинал на уровне WTA, где встретится с победительницей матча Роберта Винчи — Юлия Гергес. Встреча итальянки и немки пройдет сегодня.

Игру Рыбакиной высоко оценил Евгений Кафельников. «Кто бы что ни нес в адрес Андрея Чеснокова, типа “он колхозный тренер”, он докажет обратное. Стоило ему шесть недель назад взять девочку, которая его уважает и слушает, результат налицо. Лена Рыбакина: запомните это имя», — написал один самых титулованных российских теннисистов в твиттере.

Рыбакина — не единственная юная россиянка, от которой ждут прорыва в ближайшие годы. 16-летняя Анастасия Потапова также заслужила свою порцию комплиментов за игру в Питере. Она, как и Рыбакина, одержала тут первую победу в WTA-туре, в понедельник не оставив шансов немке Татьяне Марии. Потапова разобралась с ней так же уверенно, как двумя неделями ранее Мария Шарапова в первом круге Australian Open. В четверг Потаповой предстоит, возможно, главный матч в карьере — с датчанкой Каролиной Возняцки, уехавшей из Мельбурна с титулом и в звании первой ракетки мира. Из-за длительного перелета Возняцки вполне может выйти на матч изможденной, на что надеются сама Потапова и ее поклонники.

КОНФУЗ ЗВОНАРЕВОЙ

Выступление еще одной россиянки — Елены Весниной трудно назвать иначе как конфузом. Финалистка Открытого чемпионата Австралии в парном разряде разгромно проиграла чешке Петре Квитовой. Равная борьба шла только в первых пяти геймах, следующие девять остались за двукратной победительницей Уимблдона — 6:2, 6:0. В начале марта Весниной предстоит защищать 1000 очков за победу на супертурнире в Индиан-Уэллсе. Сейчас крайне трудно предположить, что ей с новым тренером Дмитрием Турсуновым удастся найти игру, с которой это можно будет сделать.

Другая опытная россиянка — Вера Звонарева тоже в среду проиграла, но в отличие от Весниной может занести питерские соревнования себе в актив. Она приехала в Северную столицу в статусе 197-й ракетки мира и привезла с собой серию из трех лет без побед, которую прервала. Во вторник финалистка двух турниров «Большого шлема» победила Кики Бертенс. Она выиграла первый сет со счетом 6:4, после чего голландка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Вчера Звонаревой противостояла победительница Roland Garros-2017 Елена Остапенко. Россиянка начала матч настолько уверенно, что поверилось в чудо, но со счета 4:1 ситуация начала меняться. Занимающая 6-е место в рейтинге латвийка поймала ритм, нашла свои удары и заставила Звонареву дрогнуть. 33-летняя россиянка моментами играла тоньше и интереснее соперницы, выполняла коронные бэкхенды по линии, но с мощью чемпионки справиться не смогла. Молодость победила опыт.

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