Касаткина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 2 гейма на своей подаче.