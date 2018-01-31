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Касаткина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Дарья Касаткина (8) во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в
Россиянка Дарья Касаткина (8) во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала 7
В четвертьфинале Касаткина сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки (1), либо с россиянкой Анастасией Потаповой (WC). Четвертьфинал пройдёт 2 февраля.