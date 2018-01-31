Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Жену Тарасова поздравляют с беременностью
В СИЗО от инфаркта умер экс-глава "Социал-демократов России"
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт Ред УингзБ2
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон Кэпиталз5
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз5
Нью-Йорк Айлендерс0
Футбол. Зарубежный
31.01
Манчестер Сити3
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
31.01
Тоттенхэм Хотспур2
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
31.01
Стоук Сити0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
31.01
Челси0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
31.01
Эвертон2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
31.01
Ньюкасл Юнайтед1
Бернли1
Футбол. Зарубежный
31.01
Саутгемптон1
Брайтон & Хоув1
Все события
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
31 января, источник: Чемпионат.com

Касаткина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина (8) во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге разгромила француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 6:1.

Источник: РИА "Новости"

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Касаткина сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки (1), либо с россиянкой Анастасией Потаповой (WC). Четвертьфинал пройдёт 2 февраля.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
СМИ: США заподозрили в коррупции ряд спортивных организаций
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
Французский защитник перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь