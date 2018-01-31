Им запрещено использовать национальную символику.
Макарова одолела Павлюченкову на старте турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в
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Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, реализовала 4
Следующей оппоненткой Макаровой станет чешка Катержина Синякова, переигравшая хорватку Донну Векич.