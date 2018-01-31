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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Макарова одолела Павлюченкову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге взяла верх над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6) со счётом 6:4, 6:4.

Источник: AP 2018

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 29-летняя москвичка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Макаровой станет чешка Катержина Синякова, переигравшая хорватку Донну Векич.

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