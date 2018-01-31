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19:16 (мск), источник: Советский спорт

«Наслаждаюсь приемом!» Лучший игрок мира — в России

Каролин Возняцки прилетела в Петербург, получила награду за выход на первое место в рейтинге WTA и объяснила, как всего этого добилась.

Источник: Советский спорт

Смена первой ракетки мира, совпавшая со стартом St.Petersburg Ladies Trophy-2018, подарила не только дополнительную интригу, но и красочную церемонию. Каролина Возняцки прилетела в Петербург во вторник, а в среду уже вышла на корт! Пока не играть, а получать награду за выход на первую позицию в мировом рейтинге.

Перед стартом вечерней части программы, когда «Сибур Арена» прилично заполнилась — это все еще первый-второй круги, но на из-за очень сильного состава участниц внимание болельщиков сразу велико — датчанка получила от руководителей WTA красивую ракетку с единицей, украшенную цветами.

Борьба Каролины с преследовательницами в течение всего сезона ожидается очень напряженной, смена лидера вполне возможна. Однако прямо сейчас Возняцки — лучшая в мире, потому что первой строчки она добилась победой на турнире «Большого шлема», а не из-за чьих-то неудачных выступлений. Крайне приятно, что именно Петербургу повезло принимать такое событие.

— Насколько увеличилось внимание к вам с того момента, как вы взяли этот титул?
— Да, последние пару дней получились очень напряженными! Чувствую, что мечта стала реальностью. Существенных изменений в моей жизни не произошло, я приехала в Петербург и наслаждаюсь приемом здесь.

— Вы шли к этой цели очень долго, добились ее в отличном финальном матче. Какова ваша следующая цель?
— Моя мотивация по-прежнему — все трофеи, так было всегда. А путь к победе на «Большом шлеме» был сложным, да.

— Некоторое время назад считалось, что вы не очень удачно проводите матчи именно в решающие моменты. Наверняка вы устали отвечать на вопросы по этому поводу. Теперь есть повод сформулировать иначе: что помогло вам справиться и наконец выиграть титул на крупнейшем турнире?
— Думаю, это сочетание многих факторов. Я была первой ракеткой мира до этого, еще в 2010-м, но сейчас, после победы на турнире «Большого шлема», это нечто особенное. Да, у меня были неудачи до этого титула, но за счет них я приобрела необходимый опыт. Главное: я получала удовольствие во время этой борьбы — вот что самое ценное.

— Как вы справляетесь с акклиматизацией после такого дальнего перемещения из Австралии на север Европы? Говорят, вы летели из Мельбурна на личном самолете короля Дании.
Нет-нет, про самолет короля — это неправда (улыбается). Я прилетела на день в Копенгаген, оттуда мы переместились в Петербург с генеральным директором турнира Александром Медведевым на его личном самолете. Было очень приятно, что он меня подвез (смеется).

— Мы знаем, что у Марии Шараповой есть свой бренд — сладости Sugarpova. Теперь, после первого «Большого шлема» и нового выхода на первое место в мировом рейтинге, вам, может быть, тоже стоит сделать что-то подобное? Например, собственную линию купальников.
— Купальники и вообще такие идеи — интересная тема. Но я сейчас об этом не думаю, я сосредоточена на теннисе. Однако могу сказать, что в феврале произойдет кое-что важное и яркое. Пока не могу раскрыть деталей.

— Вас наверняка поздравили с победой на Открытом чемпионате Австралии многие. Какие слова были самыми неожиданными или наиболее приятными? Мы знаем, что Серена Уильямс и Роджер Федерер отзывались о вас и вашем достижении очень лестно.
— Да, действительно, я получала очень много поздравлений! Сообщение от Серены точно было особенным, мы ведь хорошие друзья. Я была счастлива получить это послание.

— Каролина, вы понимаете наши вопросы без перевода. Вы хорошо знаете русский, говорите на нем?
(Говорит по-русски: с акцентом, но без ошибок — Прим.ред.) Я понимаю много, но не очень хорошо говорю (улыбается).

— На ранних этапах своей карьеры вы активно принимали рекламные предложения, часто снимались в различных роликах, а сейчас у вас этого меньше. Во-первых, почему ситуация изменилась, а во-вторых, считаете ли вы, что эти вещи могут мешать молодым игрокам?
— Чем дальше идет моя карьера, тем избирательнее я становлюсь в таких вопросах. Сейчас я предпочитаю больше концентрироваться на своей игре, на подготовке к турнирам. Хотя точно не считаю, что активность за пределами корта мешает. В какой-то момент жизни любой игрок, любой человек может использовать все возможности и наслаждаться этим.

— Ваша первая соперница в Петербурге — 16-летняя Анастасия Потапова, которая несколько дней назад выиграла первый в жизни матч основной сетки на турнире WTA. Как вы готовитесь к игрокам, которых не очень хорошо знаете?
— В первую очередь концентрируюсь на своей игре — это самое простое и полезное. Естественно, если ты с кем-то уже встречался, знаешь особенности тенниса соперницы, действовать гораздо удобнее. Однако фокус на собственных действиях — тоже хорошо, поэтому я именно в этом ключе и буду готовиться к своему первому матчу в Петербурге.

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