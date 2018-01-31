«Наслаждаюсь приемом!» Лучший игрок мира — в России
Каролин Возняцки прилетела в Петербург, получила награду за выход на первое место в рейтинге WTA и объяснила, как всего этого добилась.
Каролин Возняцки прилетела в Петербург, получила награду за выход на первое место в рейтинге WTA и объяснила, как всего этого добилась.
Смена первой ракетки мира, совпавшая со стартом St.Petersburg Ladies Trophy-2018, подарила не только дополнительную интригу, но и красочную церемонию. Каролина Возняцки прилетела в Петербург во вторник, а в среду уже вышла на корт! Пока не играть, а получать награду за выход на первую позицию в мировом рейтинге.
Перед стартом вечерней части программы, когда «Сибур Арена» прилично заполнилась — это все еще
Борьба Каролины с преследовательницами в течение всего сезона ожидается очень напряженной, смена лидера вполне возможна. Однако прямо сейчас Возняцки — лучшая в мире, потому что первой строчки она добилась победой на турнире «Большого шлема», а не
— Насколько увеличилось внимание к вам с того момента, как вы взяли этот титул?
— Да, последние пару дней получились очень напряженными! Чувствую, что мечта стала реальностью. Существенных изменений в моей жизни не произошло, я приехала в Петербург и наслаждаюсь приемом здесь.
— Вы шли к этой цели очень долго, добились ее в отличном финальном матче. Какова ваша следующая цель?
— Моя мотивация
— Некоторое время назад считалось, что вы не очень удачно проводите матчи именно в решающие моменты. Наверняка вы устали отвечать на вопросы по этому поводу. Теперь есть повод сформулировать иначе: что помогло вам справиться и наконец выиграть титул на крупнейшем турнире?
— Думаю, это сочетание многих факторов. Я была первой ракеткой мира до этого, еще в 2010-м, но сейчас, после победы на турнире «Большого шлема», это нечто особенное. Да, у меня были неудачи до этого титула, но за счет них я приобрела необходимый опыт. Главное: я получала удовольствие во время этой борьбы — вот что самое ценное.
— Как вы справляетесь с акклиматизацией после такого дальнего перемещения из Австралии на север Европы? Говорят, вы летели из Мельбурна на личном самолете короля Дании.
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— Мы знаем, что у Марии Шараповой есть свой бренд — сладости Sugarpova. Теперь, после первого «Большого шлема» и нового выхода на первое место в мировом рейтинге, вам, может быть, тоже стоит сделать
— Купальники и вообще такие идеи — интересная тема. Но я сейчас об этом не думаю, я сосредоточена на теннисе. Однако могу сказать, что в феврале произойдет
— Вас наверняка поздравили с победой на Открытом чемпионате Австралии многие. Какие слова были самыми неожиданными или наиболее приятными? Мы знаем, что Серена Уильямс и Роджер Федерер отзывались о вас и вашем достижении очень лестно.
— Да, действительно, я получала очень много поздравлений! Сообщение от Серены точно было особенным, мы ведь хорошие друзья. Я была счастлива получить это послание.
— Каролина, вы понимаете наши вопросы без перевода. Вы хорошо знаете русский, говорите на нем?
— (Говорит по-русски: с акцентом, но без ошибок — Прим.ред.) Я понимаю много, но не очень хорошо говорю (улыбается).
— На ранних этапах своей карьеры вы активно принимали рекламные предложения, часто снимались в различных роликах, а сейчас у вас этого меньше.
— Чем дальше идет моя карьера, тем избирательнее я становлюсь в таких вопросах. Сейчас я предпочитаю больше концентрироваться на своей игре, на подготовке к турнирам. Хотя точно не считаю, что активность за пределами корта мешает. В
— Ваша первая соперница в Петербурге — 16-летняя Анастасия Потапова, которая несколько дней назад выиграла первый в жизни матч основной сетки на турнире WTA. Как вы готовитесь к игрокам, которых не очень хорошо знаете?
— В первую очередь концентрируюсь на своей игре — это самое простое и полезное. Естественно, если ты с