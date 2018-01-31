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Санкт-Петербург. Елена Веснина уступила Петре Квитовой
21-я ракетка мира, российская теннисистка Елена Веснина, на старте турнира в
21-я ракетка мира, российская теннисистка Елена Веснина, на старте турнира в
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 31-летняя Веснина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Квитова выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором раунде соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Квитова сыграет с румынкой