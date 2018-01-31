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17:26 (мск), источник: GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Елена Веснина уступила Петре Квитовой

21-я ракетка мира, российская теннисистка Елена Веснина, на старте турнира в Санкт-Петербурге проиграла чешке Петре Квитовой, занимающей 29-е место мирового рейтинга, — 2/6, 0/6.

Источник: AP 2018

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 31-летняя Веснина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Квитова выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу чешки.

Во втором раунде соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Квитова сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

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