Санкт-Петербург. Елена Веснина уступила Петре Квитовой

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 31-летняя Веснина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка, а 27-летняя Квитова выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу чешки.



Во втором раунде соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Квитова сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.