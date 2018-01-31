Стали известны составы всех сборных-участниц первого круга «Кубка Дэвиса»
Определились составы национальных команд, которые сыграют в первом круге Мировой группы «Кубка Дэвиса».
Определились составы национальных команд, которые сыграют в первом круге Мировой группы «Кубка Дэвиса».
Голландия — Франция
Сборная Франции: Люка Пуйе,
Сборная Голландии: Робин Хаазе, Таллон Грикспур, Тимо Де Баккер, Матве Мидделькооп.
Япония — Италия
Сборная Японии: Юити Сугита, Таро Даниэль, Го Соеда, Ясутака Утияма, Бен Маклахлан.
Сборная Италии: Фабио Фоньини, Паоло Лоренци, Андреас Сеппи, Томас Фаббиано, Симоне Болелли.
Испания — Великобритания
Сборная Великобритании: Кайл Эдмунд, Кэмерон Норри, Лиам Броуди, Джейми Маррей, Доминик Инглот.
Сборная Испании: Пабло
Австралия — Германия
Сборная Австралии: Ник Киргиос, Джордан Томпсон, Джон Миллман, Алекс Де Минаур, Джон Пирс.
Сборная Германии: Алекандр Зверев,
Казахстан — Швейцария
Сборная Казахстана: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Роман Хассанов, Тимур Хабибулин.
Сборная Швейцарии: Хенри Лааксонен, Адриан Бодмер, Марк Хусслер, Антуан Бельер, Лука Марджароли.
Хорватия — Канада
Сборная Хорватии: Марин Чилич, Борна Чорич, Виктор Галович, Франко Скугор, Иван Додиг.
Сборная Канады: Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Питер Полански, Франк Данцевич, Даниэль Нестор.
Сербия — США
Сборная Сербии: Душан Лайович, Ласло Джере, Никола Милоевич, Педжа Крштин, Милян Зекич.
Сборная США: Сэм Куэрри, Джон Иснер, Райан Харрисон, Стив Джонсон.
Бельгия — Венгрия
Сборная Бельгии: Давид Гоффин, Рубен Бемельманс, Жюльен Канина, Йорис Де Лооре.
Сборная Венгрии: Мартон Фучович, Аттила Балаш, Жомбор Пирош, Мате Валкуш, Габор Боршош.