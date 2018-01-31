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14:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Стали известны составы всех сборных-участниц первого круга «Кубка Дэвиса»

Определились составы национальных команд, которые сыграют в первом круге Мировой группы «Кубка Дэвиса».

Голландия — Франция

Сборная Франции: Люка Пуйе, Жо-Вилфрид Цонга, Ришар Гаске, Пьер-Юге Эрбер.
Сборная Голландии: Робин Хаазе, Таллон Грикспур, Тимо Де Баккер, Матве Мидделькооп.

Япония — Италия

Сборная Японии: Юити Сугита, Таро Даниэль, Го Соеда, Ясутака Утияма, Бен Маклахлан.
Сборная Италии: Фабио Фоньини, Паоло Лоренци, Андреас Сеппи, Томас Фаббиано, Симоне Болелли.

Испания — Великобритания

Сборная Великобритании: Кайл Эдмунд, Кэмерон Норри, Лиам Броуди, Джейми Маррей, Доминик Инглот.
Сборная Испании: Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос, Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Давид Феррер.

Австралия — Германия

Сборная Австралии: Ник Киргиос, Джордан Томпсон, Джон Миллман, Алекс Де Минаур, Джон Пирс.
Сборная Германии: Алекандр Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Петер Гойовчик, Тим Путц.

Казахстан — Швейцария

Сборная Казахстана: Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Роман Хассанов, Тимур Хабибулин.
Сборная Швейцарии: Хенри Лааксонен, Адриан Бодмер, Марк Хусслер, Антуан Бельер, Лука Марджароли.

Хорватия — Канада

Сборная Хорватии: Марин Чилич, Борна Чорич, Виктор Галович, Франко Скугор, Иван Додиг.
Сборная Канады: Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Питер Полански, Франк Данцевич, Даниэль Нестор.

Сербия — США

Сборная Сербии: Душан Лайович, Ласло Джере, Никола Милоевич, Педжа Крштин, Милян Зекич.
Сборная США: Сэм Куэрри, Джон Иснер, Райан Харрисон, Стив Джонсон.

Бельгия — Венгрия

Сборная Бельгии: Давид Гоффин, Рубен Бемельманс, Жюльен Канина, Йорис Де Лооре.
Сборная Венгрии: Мартон Фучович, Аттила Балаш, Жомбор Пирош, Мате Валкуш, Габор Боршош.

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