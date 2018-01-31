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12:55 (мск), источник: Sports.kz

Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира Taiwan Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сумела выйти в следующий раунд турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.

Юлия добилась победы над занимающей 259-е место в мировом рейтинге китаянкой Чжан Кайчжэнь в двух сетах — 6:3, 7:6 (3).

Путевку в полуфинал отечественная спортсменка оспорит с украинкой Катериной Козловой, которая является 85-ой ракеткой мира.

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