И лучшие фото из их Instagram
Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира Taiwan Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сумела выйти в следующий раунд турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сумела выйти в следующий раунд турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.
Юлия добилась победы над занимающей 259-е место в мировом рейтинге китаянкой Чжан Кайчжэнь в двух сетах — 6:3, 7:6 (3).
Путевку в полуфинал отечественная спортсменка оспорит с украинкой Катериной Козловой, которая является 85-ой ракеткой мира.