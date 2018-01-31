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12:27 (мск), источник: Sports.kz

Дияс уступила во втором круге турнира в Китайском Тайпее

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не пробилась в четвертьфинал турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.

В матче второго раунда 57-й номер рейтинга WTA Дияс проиграла 99-й ракетке мира Монике Никулеску из Румынии — 0:6, 6:1, 4:6.

Соперницей Никулеску в следующем матче станет победительница пары Сабин Лисицки (Германия) — Нао Хибино (Япония).

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