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Дияс уступила во втором круге турнира в Китайском Тайпее
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не пробилась в четвертьфинал турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не пробилась в четвертьфинал турнира Taiwan Open в Китайском Тайпее, сообщает Sports.kz.
В матче второго раунда 57-й номер рейтинга WTA Дияс проиграла 99-й ракетке мира Монике Никулеску из Румынии — 0:6, 6:1, 4:6.
Соперницей Никулеску в следующем матче станет победительница пары Сабин Лисицки (Германия) — Нао Хибино (Япония).