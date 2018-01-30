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30 января, источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Я ещё ничего не решил про грунтовый сезон

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил вероятность того, что сыграет на турнире в Дубае.

«Я веду диалог с руководством соревнований. Перед стартом “мэйджора” в Мельбурне я спросил их, можно ли ответить уже в феврале. Мне нужно оценить своё состояние.

Я ещё ничего не решил про грунтовый сезон, а это важно. Возможно, возьму перерыв», — цитирует Федерера Reuters.

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