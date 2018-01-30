Роджер Федерер: Я ещё ничего не решил про грунтовый сезон

«Я веду диалог с руководством соревнований. Перед стартом “мэйджора” в Мельбурне я спросил их, можно ли ответить уже в феврале. Мне нужно оценить своё состояние.



Я ещё ничего не решил про грунтовый сезон, а это важно. Возможно, возьму перерыв», — цитирует Федерера Reuters.