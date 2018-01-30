Вера Звонарёва: Никогда бы не подумала, что смогу вернуться в Санкт-Петербург в качестве игрока

«Конечно, я не хотела добиваться победы таким образом. Желаю Кики скорейшего выздоровления. Что касается моей игры, то в целом я осталась ею довольна. Бертенс прекрасно подаёт, так что особое внимание я постаралась уделить своим действиям на приёме. Рада, что по ходу поединка смогла повысить качество своего тенниса.



Если говорить о моей будущей сопернице, Елене Остапенко, то это наверняка будет очень непростой вызов для меня. Прекрасно знаю, что Елена предпочитает агрессивную манеру игры. Во время Australian Open я даже комментировала встречу с её участием. Остапенко нельзя давать действовать в привычном стиле. В любом случае, я хочу получить удовольствие от пребывания на корте.



Сложно сравнивать мою игру до перерыва с теперешней. Теннис двигается вперёд, оппонентки совершенствуются, так что мне бы не хотелось думать о прошлом. Нужно отталкиваться о того, что есть сейчас. Безусловно, накопленный опыт помогает мне, хотя я по-прежнему совершаю довольно много ошибок. Мне предстоит проделать ещё много работы.



Нельзя сказать, что я скучала по самой игре, но вот тех эмоций, которые испытываешь, выходя на центральный корт, участвуешь в крупных соревнованиях, мне недоставало. Хотя даже когда я не играла, то старалась следить за турнирами.



Не ставила перед собой каких-то конкретных целей. В первую очередь хотела набрать форму после родов. Признаюсь честно, походы в тренажёрный зал давались мне с трудом. Затем я стала выступать на небольших соревнованиях и постепенно жажда к результатам вернулась.



Турнир в Санкт-Петербурге мне очень понравился. Никогда не думала, что смогу сюда вернуться в качестве игрока, так что очень благодарна организаторам за предоставленную возможность».