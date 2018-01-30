Вера Звонарёва: Никогда бы не подумала, что смогу вернуться в Санкт-Петербург в качестве игрока
Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о своём матче против голландки Кики Бертенс в первом раунде турнира в
Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о своём матче против голландки Кики Бертенс в первом раунде турнира в
«Конечно, я не хотела добиваться победы таким образом. Желаю Кики скорейшего выздоровления. Что касается моей игры, то в целом я осталась ею довольна. Бертенс прекрасно подаёт, так что особое внимание я постаралась уделить своим действиям на приёме. Рада, что по ходу поединка смогла повысить качество своего тенниса.
Если говорить о моей будущей сопернице, Елене Остапенко, то это наверняка будет очень непростой вызов для меня. Прекрасно знаю, что Елена предпочитает агрессивную манеру игры. Во время Australian Open я даже комментировала встречу с её участием. Остапенко нельзя давать действовать в привычном стиле. В любом случае, я хочу получить удовольствие от пребывания на корте.
Сложно сравнивать мою игру до перерыва с теперешней. Теннис двигается вперёд, оппонентки совершенствуются, так что мне бы не хотелось думать о прошлом. Нужно отталкиваться о того, что есть сейчас. Безусловно, накопленный опыт помогает мне, хотя я
Нельзя сказать, что я скучала по самой игре, но вот тех эмоций, которые испытываешь, выходя на центральный корт, участвуешь в крупных соревнованиях, мне недоставало. Хотя даже когда я не играла, то старалась следить за турнирами.
Не ставила перед собой
Турнир в