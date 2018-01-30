Роберта Винчи: Не обижаюсь на организаторов турнира в Санкт-Петербурге

— Как себя чувствуете, ведь Вы одержали уже четыре победы с учётом квалификации?

— С одной стороны, я довольна собой, но, конечно, ощущаю усталость. Провела три непростых поединка в квалификации. Довольна своей игрой в поединке первого раунда основной сетки. Надеюсь, что продолжу в том же духе.



— Известно о Вашем решении завершить карьеру в мае. Много ли людей стараются Вас отговорить Вас?

— Конечно, такие люди есть, но я приняла решение. Оно было осознанным, и сейчас я просто наслаждаюсь последними турнирами в карьеры.



— Обидно ли, что Вам не предоставили wild card как бывшей чемпионке турнира?

— Понимаю, что есть ряд сильных спортсменок, а также россиянки. У меня нет какой-то обиды, ведь я практически не выступала в последнее время, так что всё логично.