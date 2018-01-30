«Я потрясен!» Что приятно удивило и порадовало на старте турнира в Петербурге

Источник: Советский спорт

Прорыв 16-летней россиянки

Организаторы турнира всегда особенно переживают за игроков, которым они предоставили wild-card. В случае с St. Petersburg Ladies Trophy-2018 в первый же день стало ясно, что специальное приглашение молодой россиянке Анастасии Потаповой досталось не зря. Ее, 16-летнюю 325-ю ракетку мира, позвали в основную сетку петербургского турнира совместно с компанией IMG, у которой российская «Формула Теннис-Хоккей» арендует право проводить St. Petersburg Ladies Trophy. И Потапова не подвела: выиграла первый в жизни матч основной сетки турнира WTA, причем у соперницы, которая почти на 200 мест в рейтинге выше — у немки Татьяны Марии (6:2, 6:4).

— Я безумно рада, что прошла дальше, что это моя первая победа на турнирах WTA и что она состоялась в своей стране. Мне такая победа даже снилась! Все совпало, — призналась Потапова после матча.

Дальше Потаповой предстоит самый сильный соперник в жизни — первая ракетка мира и победительница только что завершившегося Открытого чемпионата Австралии Каролиной Возняцки.

Восторг руководства WTA

Еще один показатель статуса петербургского турнира, кроме приезда первой ракетки мира и исключительно восторженных отзывов игроков, — приезд первых лиц WTA. Исполнительный директор организации, которая управляет женским теннисом, провел в Петербурге два дня.

— Я слышал потрясающие вещи о вашем турнире и о самом городе Санкт-Петербург. То, что я увидел до сих пор, за короткое время моего пребывания здесь, меня просто потрясло, — подчеркнул Саймон. — Линия, которую проводит WTA, полностью соответствует тому, как организован этот турнир и той работе, которую проводит оргкомитет. Я считаю, что турнир в Петербурге обладает огромным потенциалом.

Театральный Петербург

У теннисных событий, которые проходят в Петербурге, всегда есть дополнительная ценность, кроме спортивной. На этот раз акцент сделан на одно из достояний города — театры и постановки. Во-первых, со стартового дня болельщиков приглашают на яркое шоу, которое состоится в финальный день. Там выступит солистка Мариинского театра Надежда Гончар, она исполнит, например, партии из «Корсара», «Щелкунчика» и «Кармен».