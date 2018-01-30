«Я потрясен!» Что приятно удивило и порадовало на старте турнира в Петербурге
Юная героиня, опытный управленец и оригинальный подход.
Юная героиня, опытный управленец и оригинальный подход.
Прорыв 16-летней россиянки
Организаторы турнира всегда особенно переживают за игроков, которым они предоставили
— Я безумно рада, что прошла дальше, что это моя первая победа на турнирах WTA и что она состоялась в своей стране. Мне такая победа даже снилась! Все совпало, — призналась Потапова после матча.
Дальше Потаповой предстоит самый сильный соперник в жизни — первая ракетка мира и победительница только что завершившегося Открытого чемпионата Австралии Каролиной Возняцки.
Восторг руководства WTA
Еще один показатель статуса петербургского турнира, кроме приезда первой ракетки мира и исключительно восторженных отзывов игроков, — приезд первых лиц WTA. Исполнительный директор организации, которая управляет женским теннисом, провел в Петербурге два дня.
— Я слышал потрясающие вещи о вашем турнире и о самом городе
Театральный Петербург
У теннисных событий, которые проходят в Петербурге, всегда есть дополнительная ценность, кроме спортивной. На этот раз акцент сделан на одно из достояний города — театры и постановки.
Ту же тему продолжили и на вечеринке для игроков: она началась с танца маленьких лебедей из «Лебединого озера», затем гости наслаждались Адажио из балета «Щелкунчик». Естественно, теннисистки, о которых мало где в мире заботятся так, как в Петербурге, были приятно удивлены и восхищены красотой, которую им предложили оценить организаторы St. Petersburg Ladies Trophy.