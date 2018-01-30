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14:45 (мск), источник: Sports.kz

Чего ждать от команд Казахстана и Швейцарии на Кубке Дэвиса в Астане

Матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса начнется в Астане уже в эту пятницу и пройдет со 2 по 4 февраля. Мужская сборная Казахстана по теннису встретится со сборной Швейцарии.

Один за всех

Швейцарская команда прибыла в Астану и приступила к предматчевым тренировкам. Но на традиционную пресс-конференцию к журналистам вышел только капитан Северин Люти. Члены сборной Генри Лааксонен, Адриан Бодмер, Марк-Андреа Хуслер, Антуан Бельер и Лука Маргароли предпочли не встречаться с прессой.

Свое «сольное» выступление он пояснил тем, что вопросы все равно задают в основном капитану.

«Игроки рады не выходить на пресс-конференцию, особенно когда столько вопросов, но если нужно — в следующий раз я всех приведу», — с улыбкой пояснил он.

Также Люти задали вопрос об отсутствии легендарного Роджера Федерера.

«О том, что Роджер не сможет приехать, мы знали давно. Он сам заявлял, что, скорее всего, больше не будет выступать на Кубке Дэвиса. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит, будем биться за победу в каждой игре», — заверил капитан.

Отвечая на вопрос о самом опасном и непредсказуемом игроке противников, Люти не задумываясь назвал Кукушкина.

«У него самый высокий рейтинг, опыт и он всегда прекрасно выступает на Кубке Дэвиса», — сказал швейцарец о первом номере казахстанцев.

…и все за Казахстан

А вот сборная Казахстана вышла в полном составе. Капитана Диаса Доскараева сопровождали Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Тимур Хабибулин и Роман Хасанов.

Доскараев подчеркнул, что Казахстан настроен только на победу, а хороших результатов помогает добиться взаимодействие между игроками.

«Ели бы была возможность заявить 10 игроков, то мы бы сделали это и дали шанс поиграть. Конечно, исходить надо из того, кто опытный, кто по статистике побеждает. Пробуем различные варианты. У нас команда номер один — это пара Саша и Тимур, но нам нужно быть готовыми ко всему. Возможно Саша будет играть в первый день, затянется игра — подустанет. Тогда любой игрок из команды должен быть готов заменить его, или другого игрока в паре», — рассказал Доскараев, отвечая на вопрос, удастся ли всем участникам команды выйти на корт.

Отметим, что жеребьевка Кубка Дэвиса состоится 1 февраля.

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