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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Мертенс и Саснович претендуют на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв января».

Источник: AP 2018

На это звание претендуют представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Бернарда Пера, полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2018 года бельгийка Элисе Мертенс и Александра Саснович из Беларуси.

Голосование по этой номинации завершится 1 февраля. Победительница будет объявлена 2 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Игрок месяца».

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