Мертенс и Саснович претендуют на звание «Прорыв месяца»

На это звание претендуют представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Бернарда Пера, полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2018 года бельгийка Элисе Мертенс и Александра Саснович из Беларуси.



Голосование по этой номинации завершится 1 февраля. Победительница будет объявлена 2 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Игрок месяца».