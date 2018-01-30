В воскресенье 36-летний Федерер в шестой раз выиграл Australian Open, в пяти сетах победив хорвата Марина Чилича.
Мертенс и Саснович претендуют на звание «Прорыв месяца»
Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв января».
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Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв января».
На это звание претендуют представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Бернарда Пера, полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2018 года бельгийка Элисе Мертенс и Александра Саснович из Беларуси.
Голосование по этой номинации завершится 1 февраля. Победительница будет объявлена 2 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Игрок месяца».