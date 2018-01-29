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29 января, источник: GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Хочется выиграть турнир «Большого шлема»

Россиянка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от участия в турнире St.Petersburg Open.

Источник: Twitter

— Расскажите про начало сезона. Пока что не всё благополучно складывается. Что вам помешало в Мельбурне?

— Никогда не знаешь, как сложится начало сезона, потому что все приезжают после предсезонной подготовки в Австралию. У меня не сложилось, но ничего страшного. Главное продолжать работать, упорно работать с моим новым тренером. У нас хорошее взаимопонимание, поэтому я очень оптимистично настроена.

— В чём изменилась ваша работа с новым специалистом? Вы достаточно давно с ним знакомы. У вас было время, когда вы приостанавливали работу с ним, но очень хотели возобновить совместные тренировки.

— У нас сразу возникала такая связь, ментальная. С ним мне очень спокойно и душевно. На тренировках у нас атмосфера, которой мне очень не хватало. И мне это очень нравится.

— Вы давно в Туре, несмотря на свой юный возраст. Ваше имя всегда на слуху. Но прошлый сезон стоял особняком — первый полноценный взрослый сезон в вашей карьере. Можно ли говорить, что последующий сезон будет намного сложнее, поскольку вам предстоит защищать то, что вы наработали. Даже не в плане рейтинга, а больше эмоционально.

— Я считаю, что прошлый сезон был достаточно сложный, потому что 2016 год был первым, когда я вошла в мировую тридцатку. Я тогда впервые начала показывать хорошие результаты на крупных турнирах. Поэтому прошлый сезон был для меня сложнее, особенно начало. Именно поэтому я сейчас достаточно спокойна, потому что знаю, как бы ты ни начала сезон, хорошо или плохо, это совсем ничего не значит. Ты в любой момент можешь поймать свою игру, а потом просто спокойно выйти и выиграть турнир. Сейчас я спокойно настроена и это опыт, который я получила в прошлом и позапрошлом году.

— После Австралии вы побывали в своей любимой Барселоне, и даже сегодня пришли в футболке с надписью «Барселона». Она навсегда в вашем сердце. Для чего вам нужна была эта поездка? Встретиться с друзьями? Может, отвлечься, потому что до этого был непростой период?

— Предсезонная подготовка длится полтора месяца, потом месяц мы проводим в Австралии и все это подряд, сплошные перелеты. И после австралийской серии я стала понимать, что психологически я просто погибаю — поэтому мне нужно было перезарядиться. И я решила, что лучший вариант будет поехать в Барселону — к моим друзьям в мой любимый город. Туда я приезжаю и с первой минуты ощущаю, как я оживаю. И даже сюда я приехала после Барселоны и мой тренер счастлив, потому что у меня хорошее настроение. На тренировках у нас отличная атмосфера. Тем более я приехала в Питер. Наконец-то. Я каждый год жду этот турнир, мне здесь очень нравится, хочу задержаться здесь как можно дольше.

— Турнир проводится в третий раз. Наталия Александровна Камельзон со своей командой каждый год пытается улучшить обстановку здесь. И так всё по первому разряду здесь, тем не менее, здесь по-прежнему много делается для игроков. Находясь здесь внутри, вы ощущаете это?

— Я всем говорю, что турнир в Санкт-Петербурге один из лучших в году. Я его сравниваю чуть ли не с турнирами «Большого шлема». Атмосфера, организация, сам турнир, город, все это вместе — просто бомба! Хочется сюда приезжать, возвращаться и уезжать отсюда не хочется, как бы долго ты здесь ни был. Я третий год здесь и готова приезжать сюда до конца своей карьеры.

 — Какие цели у Даши Касаткиной на этот сезон 2018 года: попасть в топ-10, завоевать ещё один титул WTA или вы сейчас не планируете ничего конкретного?

— Мы с моим тренером решили поставить задачу войти в топ-15 рейтинга, а турниры… Их так много, что тяжело сказать. Но, конечно, хочется выиграть турнир «Большого шлема» — это 100%! Тем более наблюдая за результатами женский соревнований, понимаешь, что сейчас шансы есть у каждого, поэтому я считаю, что это нормально — ставить перед собой такие цели. И я сделаю всё возможное.

— В женском теннисе каждую неделю происходят активные перемещения в рейтинге. Есть ощущение, что дверь в топ-10 открыта?

— Да. Так и есть. У нас большая конкуренция, каждый может победить каждого и не важно, какой у тебя рейтинг — нужно выходить и настраиваться, как будто ты играешь против первой ракетки мира. И у нас интересно, никогда не знаешь, кто дойдет до финала, кто кого победит. Нет такого, когда, например, все знают, что Федерер выиграет.

— Каролин Возняцки ждете здесь на турнире? Мне кажется, это любопытно — выходить на корт против теннисистки, которая выиграла турнир Большого шлема и вновь вернулась на первую строчку рейтинга. Всегда есть какая-то дополнительная мотивация.

— Организаторы ждут. Зрители тоже — и мы, соперницы. А вообще не важно — человек первый в мире, сотый, тысячный… Я всегда стараюсь убедить себя в том, что нет никакой разницы. Конечно, всегда есть какие-то предпочтения. Как бы ты себя ни пытался настроить на матч с игроками Топ-10, ты выходишь с определенным зарядом. Но все равно стараешься себя убедить в том, что это не важно.

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