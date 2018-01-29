Катержина Синякова: Я всегда с радостью играю в России

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— Катерина, что можете сказать о матче против Донны Векич?

— Матч был непростым. Она хорошо играла, были затяжные розыгрыши. Донна очень хорошо принимала, даже если я хорошо подавала, так что очень рада, что выиграла. Жалко, что мне не удалось завершить матч в двух сетах, она сделала брейк. Я продолжала бороться, но не вышло. Но я рада, что сумела выиграть этот тяжёлый поединок.



— На «ВТБ Кубке Кремля» вы относительно недавно играли с Донной Векич, тогда легко победили 6/0, 6/2. Сегодня было три сета. Чем различаются эти две встречи?

— Мне кажется, что там она играла не самым лучшим образом, допускала много невынужденных ошибок. В Москве основная борьба была в первых двух геймах, а потом мне стало легче, и я стала вести по счёту. Можно отметить, что там и покрытие другое, в этом разница, но, мне кажется, мы обе прибавили в своей игре за это время. И когда я выходила на корт, сразу понимала, что просто не будет. Видно было, что она по-особому настраивалась на этот поединок психологически.



— Уже какой сезон подряд вы успешно стартуете на турнире в Шэньчжэне, с чем это связано?

— Я даже не знаю, почему так получается (улыбается). Я хорошо себя чувствую на этом турнире, рада, что показываю такие результаты. Мне там комфортно играть, хоть они в этом году и поменяли мячи. Когда я только приехала, потратила некоторое время, чтобы к ним привыкнуть. В Шэньчжэне очень хороший клуб, люди стараются тебе во всём помочь, может быть, в этом причина моих успешных выступлений.



— В этом году в Шэньчжэне вы сыграли с кумиром детства Марией Шараповой, вам удалось победить. Какие были эмоции после этой победы?

— Сложно передать словами, что я чувствовала в тот момент. Это большой успех для меня. Я всегда мечтала с ней сыграть, когда я шла на матч, у меня внутри было очень много эмоций, а потом я выиграла, это было невероятно!



— И Шэньчжэнь, и Санкт-Петербург боролись за право проведения Итогового турнира WTA. Выиграл Китай. Какая была ваша реакция?

— С одной стороны, я рада, что Итоговый турнир будет проходить в Шэньчжэне, где я показываю отличные результаты, с другой, — я всегда рада играть в России. Я даже заметила, что турнир из Бостада (который я тоже выигрывала) перенесли в Москву. У меня половина семьи из России, на этот турнир дедушка и друзья приехали из столицы за меня поболеть. К тому же Россия ближе, чем Шэньчжэнь.



— Как прошло ваше межсезонье?

— Моей подготовкой занимался новый тренер по физкультуре. Эта женщина. Она очень позитивный человек. Тренировалась я дома, в Праге, хорошо себя чувствовала, находясь в кругу семьи и друзей. Мне кажется, что моё самочувствие психологическое сказалось и на физическом. Всё прошло отлично. Я старалась соблюдать особый режим питания, это не диета, просто стараюсь следить за тем, что и когда ем.



— Вы показываете прекрасные результаты в паре. Как удаётся совмещать обе дисциплины?

— Я люблю играть пару. Так сложилось, что я с самого начала играла два разряда. Мне кажется, что я универсальный игрок: хорошо играю и с лета, и на задней линии. Одиночка у меня в приоритете, но пока получается показывать хорошие результаты в паре, стараюсь играть и то, и то.



— Вы уже не впервые в Петербурге. Удалось ли что-то посмотреть? Есть ли какие-то особенные экскурсионные планы?