Анастасия Потапова: На корте провожу 20 часов в сутки

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— Как вам атмосфера в Петербурге?

— Атмосфера была сумасшедшей, такие спецэффекты были. Рада, что были люди, пришедшие смотреть специально на меня, поддерживали весь матч. Не передать словами это.



— Не переживали, что вас не будут поддерживать, поскольку вы болельщица «Спартака»?

— Нет, даже не думала! Вообще я раньше футболом не увлекалась. Мой агент очень любит футбол и болеет за «Спартак», он мне это привил. Я тоже болею за «Спартак».



— Какие ощущения после первой победы на уровне WTA?

— Самые сильные. Я безумно рада, что прошла дальше, что это моя первая победа на турнирах WTA и что она состоялась в своей стране.



— Вы вели 2/0 во втором сете, потом соперница сравняла счёт. Что произошло?

— Когда мы встречались в первый раз, я тоже вела 2/0, но потом всё пошло в другую сторону, она всегда была впереди. Когда сейчас вела, сразу вспомнила об этом, чего не надо делать. И при счёте 2/2 сказала себе: «Настя соберись, гейм твой». Я смогла сдержать себя в руках и отыграть на 100 процентов.



— Чем отличаются соперницы на турнирах WTA от подобных в ITF?

— Мне кажется, самое большое отличие — здесь все играют до конца. Даже если проигрываешь 0/5, 1/5 — все будут играть до конца и просто так ничего не отдадут. В ITF при счёте не в твою пользу ты можешь расстроиться и потом потерять весь матч. На уровне WTA делают всё, что в их своих силах, чтобы повернуть матч в свою сторону.



— Какой будет подготовка к Возняцки? Что нужно сделать, чтобы обыграть первую ракетку мира?

— У меня не будет особой подготовки. Все мы люди, тем более она только из Австралии и, скорее всего устала. Но ее это не оправдывает, потому что она первая, находится на своем самом высоком уровне. Я буду наслаждаться теннисом, а там посмотрим.



— Именно такой представляли первую победу на турнирах WTA?

— Она мне даже снилась! Все совпало. Мне часто теннис снится, потому что на корте провожу 20 часов в сутки.



— Давно знали, что дадут wild-card на петербургский турнир?