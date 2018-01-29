Пять плюсов Федерера: почему Роджер — величайший теннисист в истории

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

СТАТИСТИКА

Цифры не лгут. А цифры Роджера — красноречивы.

Швейцарец обновил почти все главные рекорды в теннисе (по крайней мере — в мужском). Приготовьтесь и загибайте пальцы. У Роджера больше всего побед на «Больших шлемах» (20). Больше всего финалов (30). Он — единственный игрок в истории, побеждавший по 6 раз сразу на двух таких турнирах (6 титулов на Australian Open, 8 — на Уимблдоне). Всего пять теннисистов собирали карьерный «Большой шлем», и Федерер был третьим в этом списке (после Рода Лэйвера и Андре Агасси, позже добавились Рафаэль Надаль и Новак Джокович). В 2003—2005 годах он 24 раза кряду одолел соперников из топ-10 рейтинга, пока этот рекорд не прервал наш Марат Сафин (в историческом полуфинале Australian Open). В качестве первой ракетки мира Федерер провел аж 302 недели, включая 237 — подряд (в 2004—2008 годах). И это — тоже абсолютные рекорды! Наконец, Роджер заработал 115 миллионов призовых — может, не самый главный, но тоже яркий показатель в спорте. Тут даже Джокович пока что позади (у серба — «всего» 109 миллионов).

По сути, лишь в двух важных показателях швейцарец пока значится на втором месте — по количеству побед в отдельных матчах и общему числу титулов. Тут лучший — Джимми Коннорс (1256 и 109, соответственно). Федерер отстает (1139 и 96). Американец был тот еще стахановец! Но пройдет пара лет — и Роджер его переплюнет. В этом можно почти не сомневаться. А вот кто сможет (и если сможет в принципе) когда-то превзойти рекорды самого швейцарца — большой-большой вопрос.

ДОЛГОЛЕТИЕ

Важно не только то, что Федерер добился таких больших успехов. Важно другое — он остается на самом высшем уровне на протяжении почти 20 лет! Конечно, тот же Коннорс играл до 40-ка, но свой последний «Большой шлем» взял в 31 год (на US Open-1983). Многие звезды прошлого рано взлетали, но и сгорали быстро. Бьерн Борг шокировал всех завершением карьеры, когда ему не было и 30-ти. Пит Сампрас попрощался с теннисом после победы на US Open-2002 в возрасте 31 года. Андре Агасси протянул чуть дольше, и он, в свои 36, уходя из профессионального тура, казался всем не просто ветераном — стариком! И о борьбе за новые трофеи речи тогда уже не шло.

Федереру сейчас — 36. И он только что выиграл свой третий «Большой шлем» за последние 12 месяцев!

Роджер застал суперзвезд нулевых, пересидел и всех своих талантливых ровесников. Сафин, Энди Роддик, Хуан-Карлос Ферреро и Ллейтон Хьюитт — все попрощались с теннисом, причем давно (мучения Ллейтона в последние сезоны мы брать в расчет не будем). Пришли новые монстры — и нам даже казалось, что им удалось потеснить Федерера! После победы на Уимблдоне-2012 швейцарец долго не выигрывал «Большие шлемы». Вплоть до прошлого года. А что имеем теперь? Надаль снимается в четвертьфинале из-за проблем с ногой. Маррей полгода лечит бедра. Новак Джокович, сияя белой, незагорелой из-за гипса правой рукой, уступает в Мельбурне Хену Чону. А Роджер — берет титул! При том, что все указанные парни моложе его на 6 лет. Если в 2028 году свои карьеры завершат Андрей Рублев и Александр Зверев, а Федерер продолжит выходить в финалы в Мельбурне и на Уимблдоне, никто не удивится.

Ведь этот парень — вечный!

ИГРА

Впрочем, у всего есть причины. Умение грамотно планировать свой календарь, распределять нагрузку, работать над физикой и верно расставлять приоритеты (не гонясь за рейтингом, как многие звезды) — вот секрет долголетия Роджера. Никто в истории — ни до него, ни сейчас — не мог похвастать столь филигранно выверенной подготовкой. Отсюда — и отсутствие серьезных травм. За долгую карьеру Федерера ему лишь раз пришлось взять перерыв больше, чем на несколько недель — и пропустить полгода в конце 2016-го. И то — именно после этого швейцарец вновь вернулся на вершину!

Но восхищает не только то, как Роджер готовится к турнирам. Восхищает сам его теннис. У каждой легенды были свои козыри. Сампрас славился подачей. Агасси — тактикой и видением корта. Борг — выходами к сетке. А Федерер умеет все!

Его работа ног — предмет для изучения на спортивных семинарах. Его фирменный бэкхенд — возможно, лучшее, что случалось с теннисом за последние полвека. Его подачи — и быстры, и точны, а прием ставит в тупик даже парней вроде Иво Карловича, с их пушечными выстрелами. Роджер не бегает — он словно летает над кортом. Не отсиживается в обороне — всегда готов пойти в атаку. Он играет не с соперником — а с мячом. И, в общем, Федерер даже не играет. Он — творит. Каждое его движение доведено до совершенства. Может, какие-то удары и лучше удаются другим звездам. Но чтобы кто-то, как швейцарец, владел всеми известными приемами в такой же мере — такого теннисиста нет.

ХАРАКТЕР

Впрочем, даже не идеальный бэкхенд или невероятная работа ног — залог успехов Роджера.

Характер есть у всех чемпионов. Но в свой плохой день руки опускали все легенды. Даже такие борцы, как Надаль. Все — за исключением Федерера. Он может проиграть, но никогда не сдастся без борьбы. При этом — всегда прибавит в нужный момент. Именно это качество и отличает простых спортсменов от великих. Именно это качество нам лучше всех и демонстрирует швейцарец. Забавно, но в начале нулевых он не считался самым ярким и талантливым в своем поколении. Ферреро? Возможно. Сафин? Скорее всего! Но Марат выиграл всего два «Больших шлема», Хуан-Карлос — один, а Роджер — 20. И большую их часть — вовсе не за счет таланта.

А на характере.

ИМИДЖ

Быть примером на корте — одно, только в обычной жизни многие звезды часто демонстрируют себя не в лучшем свете. Агасси увлекался наркотиками. Беккер угождал в сексуальные скандалы. Сафин дрался в ночных клубах. Джон Макинройи вовсе хулиганил так, что его исключили из Королевского теннисного клуба (куда по умолчанию входят все чемпионы Уимблдона).

Федерер идеален и здесь.

Образцовый супруг — всю жизнь вместе с Миркой. Отец двух пар близнецов. Любимец журналистов — за интересные беседы, отсутствие банальных, скупых фраз и чувство юмора. Друг и товарищ соперникам по Туру. Он может подбодрить в раздевалке молодого Зверева, проигравшего в Австралии в третьем круге. Написать перед сном сообщение Надалю — с пожеланием выздоровления после травмы. Он легко даст автограф в ресторане и на улице всегда улыбнется в ответ, если увидит, что вы его узнали.