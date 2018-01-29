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20:45 (мск), источник: Р-Спорт

Младенович: Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy балуют игроков изобилием

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Французская теннисистка Кристина Младенович заявила, что организаторы теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy балуют теннисисток изобилием развлечений и мест, которые можно посетить в рамках культурной программы.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году Младенович выиграла турнир WTA Premier St. Petersburg Ladies Trophy и приехала в Санкт-Петербург, чтобы защитить титул. Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля.

«В прошлый раз я поздно приехала в Петербург, многое не смогла увидеть. Была в Эрмитаже, хочу еще раз посетить его. Не хочу высказываться негативно по отношению к другим городам, но иногда на турнирах совсем нечего делать, игроки скучают. В Петербурге все наоборот — нас тут балуют, огромное изобилие мест, куда можно пойти. Вы и сами знаете, что Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира», — сказала Младенович журналистам.

Младенович сожалеет, что Санкт-Петербург не смог получить право проводить Итоговый турнир WTA. «Я была из тех игроков, кто поддерживал Петербург в этом вопросе. Огорчена, что выбор сделан не в пользу Петербурга. Будем надеяться, что город сможет получить турнир более высокого уровня», — сказала Младенович.

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