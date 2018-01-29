Младенович: Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy балуют игроков изобилием

«В прошлый раз я поздно приехала в Петербург, многое не смогла увидеть. Была в Эрмитаже, хочу еще раз посетить его. Не хочу высказываться негативно по отношению к другим городам, но иногда на турнирах совсем нечего делать, игроки скучают. В Петербурге все наоборот — нас тут балуют, огромное изобилие мест, куда можно пойти. Вы и сами знаете, что Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира», — сказала Младенович журналистам.