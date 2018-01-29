Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Выступление Жириновского на акции Навального прервалось криками
Сибирячки занимаются йогой на 40-градусном морозе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
28.01
Барселона2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Севилья1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
28.01
Милан2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Бетис
Все события
Моряк с пропавшего в Приморье судна поведал, как удалось спастись
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Как Ирина Безрукова выглядит без макияжа
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Куркума помогает пожилым
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
09:52 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису сократил отставание от лидирующего испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

Федерер в воскресенье финале Australian Open в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и довел число выигранных турниров Большого шлема до 20. В обновленном рейтинге 36-летний швейцарец с 9605 очками идет вторым, отставая на 155 баллов от Надаля. На третью строчку рейтинга вышел Чилич, набравший 4960 очков.

Лучшим из россиян является Андрей Рублев (1339), который опустился на три позиции и занимает 35-е место рейтинга.

Читайте также
Эликсир молодости Роджера Федерера. 20 — это ещё не предел

Рейтинг АТР, версия от 29 января:

1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,

3 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,

4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4630,

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,

8 (9). Джек Сок (США) — 2880,

9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705,

35 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1339…

49 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

56 (53). Даниил Медведев (Россия) — 919…

71 (72). Евгений Донской (Россия) — 739…

92 (90). Михаил Южный (Россия) — 604.

 Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
Гол Месси принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
Федерер выиграл 20-й титул «Большого шлема» на Australian Open
«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
Россия стала второй в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов
Заболотный идет в темпе Кокорина. Третий разгром от «Зенита»
СМИ: «Сантос» все-таки отпустит Вериссимо в «Спартак»
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь