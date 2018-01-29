Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису сократил отставание от лидирующего испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису сократил отставание от лидирующего испанца Рафаэля Надаля в рейтинге Ассоциации
Федерер в воскресенье финале Australian Open в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и довел число выигранных турниров Большого шлема до 20. В обновленном рейтинге 36-летний швейцарец с 9605 очками идет вторым, отставая на 155 баллов от Надаля. На третью строчку рейтинга вышел Чилич, набравший 4960 очков.
Лучшим из россиян является Андрей Рублев (1339), который опустился на три позиции и занимает 35-е место рейтинга.
Рейтинг АТР, версия от 29 января:
1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
3 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4630,
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,
8 (9). Джек Сок (США) — 2880,
9 (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,
10 (11). Пабло
35 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1339…
49 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
56 (53). Даниил Медведев (Россия) — 919…
71 (72). Евгений Донской (Россия) — 739…
92 (90). Михаил Южный (Россия) — 604.