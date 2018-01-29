Федерер сократил отставание от Надаля в рейтинге АТР

Федерер в воскресенье финале Australian Open в пяти сетах победил хорвата Марина Чилича и довел число выигранных турниров Большого шлема до 20. В обновленном рейтинге 36-летний швейцарец с 9605 очками идет вторым, отставая на 155 баллов от Надаля. На третью строчку рейтинга вышел Чилич, набравший 4960 очков.