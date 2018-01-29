Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе

Турнир в столице Катара, Дохе, будет проходить с 12 по 18 февраля. Ранее Виктория Азаренко побеждала здесь в 2012 и 2013 годах.

Специальное приглашение получила также российская теннисистка Мария Шарапова. Обе экс-первые ракетки мира могут стартовать на турнире в Дохе с основной сетки. В этом году соревнования в Катаре относятся к категории Premier 5.