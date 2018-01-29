И лучшие фото из их Instagram
Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СМИ.
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СМИ.
Турнир в столице Катара, Дохе, будет проходить с 12 по 18 февраля. Ранее Виктория Азаренко побеждала здесь в 2012 и 2013 годах.
Специальное приглашение получила также российская теннисистка Мария Шарапова. Обе