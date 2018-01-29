Федерер: Без поддержки жены давно бы завершил карьеру теннисиста

Источник: AFP 2018

В воскресенье 36-летний Федерер в шестой раз выиграл Australian Open, в пяти сетах победив хорвата Марина Чилича. Он стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог после 30 лет выиграть четыре или более турниров серии Большого шлема. Ранее подобное удавалось австралийцам Роду Лейверу и Кену Розуоллу.

«Что помогает мне сохранять мотивацию в 36 лет, выиграв 20 турниров Большого шлема? Думаю, дело в том, что я не играю слишком много, не выступаю на всех соревнованиях. Мне нравится тренироваться, и я не против путешествий. У меня отличная команда, которая делает все это возможным», — отметил Федерер.

«И, конечно, моя жена — без ее поддержки я давно завершил бы карьеру. Мы обсуждали с ней много лет назад, хочет ли она продолжения всего этого. Я рад, что она так сильно поддерживает меня, берет на себя огромную нагрузку с детьми. Я не хочу быть вдали от детей больше двух недель, если бы она отказалась от такого стиля жизни, я бы закончил играть», — подчеркнул швейцарский теннисист.

Источник: AFP 2018