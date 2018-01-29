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10:11 (мск), источник: ТАСС

Федерер: Без поддержки жены давно бы завершил карьеру теннисиста

ТАСС, 29 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что без поддержки жены Мирославы Вавринец давно бы завершил спортивную карьеру. Его слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Australian Open.

Источник: AFP 2018

В воскресенье 36-летний Федерер в шестой раз выиграл Australian Open, в пяти сетах победив хорвата Марина Чилича. Он стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог после 30 лет выиграть четыре или более турниров серии Большого шлема. Ранее подобное удавалось австралийцам Роду Лейверу и Кену Розуоллу.

«Что помогает мне сохранять мотивацию в 36 лет, выиграв 20 турниров Большого шлема? Думаю, дело в том, что я не играю слишком много, не выступаю на всех соревнованиях. Мне нравится тренироваться, и я не против путешествий. У меня отличная команда, которая делает все это возможным», — отметил Федерер.

«И, конечно, моя жена — без ее поддержки я давно завершил бы карьеру. Мы обсуждали с ней много лет назад, хочет ли она продолжения всего этого. Я рад, что она так сильно поддерживает меня, берет на себя огромную нагрузку с детьми. Я не хочу быть вдали от детей больше двух недель, если бы она отказалась от такого стиля жизни, я бы закончил играть», — подчеркнул швейцарский теннисист.

Источник: AFP 2018

В Австралии Федерер выиграл 96-й титул в карьере. Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом. Он выигрывал Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Уимблдон (2003−2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004−2008). Второе место по этому показателю занимает испанец Рафаэль Надаль, выигравший 16 турниров.

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