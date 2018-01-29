Федерер: Без поддержки жены давно бы завершил карьеру теннисиста

В воскресенье 36-летний Федерер в шестой раз выиграл Australian Open, в пяти сетах победив хорвата Марина Чилича. Он стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог после 30 лет выиграть четыре или более турниров серии Большого шлема. Ранее подобное удавалось австралийцам Роду Лейверу и Кену Розуоллу.
«Что помогает мне сохранять мотивацию в 36 лет, выиграв 20 турниров Большого шлема? Думаю, дело в том, что я не играю слишком много, не выступаю на всех соревнованиях. Мне нравится тренироваться, и я не против путешествий. У меня отличная команда, которая делает все это возможным», — отметил Федерер.
«И, конечно, моя жена — без ее поддержки я давно завершил бы карьеру. Мы обсуждали с ней много лет назад, хочет ли она продолжения всего этого. Я рад, что она так сильно поддерживает меня, берет на себя огромную нагрузку с детьми. Я не хочу быть вдали от детей больше двух недель, если бы она отказалась от такого стиля жизни, я бы закончил играть», — подчеркнул швейцарский теннисист.
В Австралии Федерер выиграл 96-й титул в карьере. Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом. Он выигрывал Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Уимблдон (2003−2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004−2008). Второе место по этому показателю занимает испанец Рафаэль Надаль, выигравший 16 турниров.