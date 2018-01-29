Возняцки, Веснина и Касаткина выступят на теннисном турнире в Петербурге

Турнир WTA в Санкт-Петербурге в третий раз подряд проходит сразу за первым этапом Большого шлема в австралийском Мельбурне и имеет категорию «премьер», которая в классификации WTA является третьей — после турниров Большого шлема и Итогового турнира года. В число восьми сеянных вошли Возняцки (1-й номер), Остапенко (2), француженки Каролин Гарсия (3) и победительница прошлогоднего турнира Кристина Младенович (4), немка Юлия Гергес (5) и три россиянки — Павлюченкова (6), Веснина (7) и Касаткина (8).

Из-за травмы отказалась от участия в турнире Симона Халеп из Румынии, которая в субботу в финале Australian Open проиграла Возняцки и потеряла первое место в мировом рейтинге.

Возняцки, Остапенко, Гарсия и Младенович в Санкт-Петербурге вступят в борьбу со второго круга. Веснина в стартовом матче встретится с чешкой Петрой Квитовой, Павлюченкова — с соотечественницей Екатериной Макаровой, Касаткина — с одной из прошедших квалификацию теннисисток.

Звонарева получила wild card

В одиночном разряде также выступят получившая wild card (специальное приглашение) от организаторов Вера Звонарева (ее первая соперница — Кики Бертенс из Нидерландов) и Анастасия Потапова, которая сыграет с Татьяной Марией из Германии. Тогда как Елена Рыбакина и Наталия Вихлянцева в понедельник утром проведут решающие матчи квалификации.

В парном разряде турнира сыграют две российские пары — Валерия Погребняк и Елена Рыбакина, а также Полина Монова и Анастасия Потапова. Кроме того, Звонарева выступит в паре с Тимеей Бачински из Швейцарии, Вероника Кудерметова — с Лидией Морозовой из Белоруссии, Алия Кудрявцева — с Катариной Среботник из Словакии, Яна Сизикова — с украинкой Даяной Ястремской, Натела Дзаламидзе — с Ксенией Нолль из Швейцарии.

Турнир пройдет на твердом покрытии «Сибур-Арены» Санкт-Петербурга, общий призовой фонд вновь составит $776 тысяч. Год назад победителем в одиночном разряде стала Младенович, которая в финале обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, среди пар первенствовали Остапенко и Алиция Росольская из Польши.