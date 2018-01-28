Эликсир молодости Роджера Федерера. 20 — это ещё не предел

Источник: Reuters

Слёзы отца и сына

«Роджеру Федереру надо заканчивать карьеру, чтобы спасти свою репутацию». «Почему Роджер Федерер больше никогда не выиграет ни одного крупного турнира». «Очень удивлюсь, если он ещё раз победит на большом соревновании». Всё это реальные заголовки с цитатами известных теннисных журналистов или бывших игроков трёх-пяти и даже десятилетней давности. Роджер не выигрывал на протяжении 17 «Шлемов» в период с 2012 по 2016 год. Вряд ли даже самые преданные болельщики швейцарца могли представить, что он победит на трёх из четырёх турнирах «Большого шлема», в которых будет участвовать! И это в 35 и 36 лет! Его гонят вперёд не рекорды, а болельщики.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BefjRfclf5C/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BefjRfclf5C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">20?❤️#normaniscominghome #20 #ausopen #RF20</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rogerfederer/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Roger Federer</a> (@rogerfederer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-28T12:22:45+00:00">Янв 28, 2018 at 4:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы заставляете меня нервничать, заставляете меня тренироваться. Я хочу поблагодарить вас за всё. Без вас всё было бы иначе. Хочу поблагодарить команду Марина, успехов вам в дальнейшем. Это тяжело… (в этот момент у Федерера начал дрожать голос — прим. ред.). Спасибо моей команде. Я люблю вас», — на этих словах швейцарец уже не мог сдержать слёз. Он быстро отошёл от микрофона и поцеловал кубок. Камера выхватила лицо отца Федерера, Роберта, который тоже пустил слезу. Наверняка в эту секунду эмоции захлестнули миллионов болельщиков и даже не только персональных.

Справка «Чемпионата»

Роджер Федерер

Родился 8 августа 1981 года в Базеле, Швейцария.

Рост: 185 см. Начало профессиональной карьеры: 1998.

Правша (одноручный бекхэнд).

Призовые за карьеру: $ 115 129 322..



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

«Ролан Гаррос»: титул (2009).

Уимблдон: титул (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

US Open: титул (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Конкретно этой победой Роджер не установил никаких значимых рекордов. Он выиграл 20-й «Шлем». Да, это красивое число, но не более того. Среди мужчин швейцарец давно первый, а трём девушкам по-прежнему уступает. 22 титула у Штеффи Граф, 23 — у Серены Уильямс, 24 — у Маргарет Корт. Федерер догнал Роя Эмерсона и Новака Джоковича по количеству трофеев в Мельбурне, теперь у всех троих по шесть. Конечно, это большое достижение, но слёзы у Роджера появились не из-за этого. Это на корте Федерер может выглядеть легко и воздушно, но только он и его команда знают, насколько тяжело даются эти победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BefrK17FA4U/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BefrK17FA4U/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Love is in the air down under???#RF20</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rogerfederer/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Roger Federer</a> (@rogerfederer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-28T13:31:45+00:00">Янв 28, 2018 at 5:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пять сетов с Чиличем и нервотрёпка для болельщиков

Перед началом сезона-2017 швейцарец написал в своей соцсети: «Спасибо 16-му, с нетерпением жду 17-го, иду за 18-м». В первых двух случаях речь идёт о годах, в третьем — о титуле «Большого шлема». Тогда это воспринималось просто как красивая игра чисел, но Федерер через пару недель действительно выиграл 18-й трофей. И это после полугодичной паузы — самой длинной в его спортивной карьере. Затем были два подряд супертурнира в США, разумный пропуск «Ролан Гаррос» и титул на Уимблдоне. Перед стартом этого Australian Open Федерер уже проходил не как тёмная лошадка, а как безоговорчный фаворит.

В первых шести матчах в Мельбурне Роджер не отдал ни сета. Когда он за 24 минуты взял партию у Марина Чилича, показалось, что финал может закончиться за полтора часа. Но Федерер выбрал себе долгий путь к титулу. Он проиграл ровный второй сет, в котором хорват сумел наладить своё главное оружие — подачу. Однако третий сет пролетел мимо Чилича почти так же быстро, как и первый. Всего один неудачный гейм стоил ему партии. Роджер сразу удачно стартовал и в четвёртом сете, но здесь произошло необъяснимое. Первая подача швейцарца не проходила вовсе, он стал нервничать, допускать ошибки, отдал инициативу Чиличу и уступил пять геймов кряду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Becx2pljaNE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Becx2pljaNE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Cheers to the final @rogerfederer ! ?? #ausopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marincilic_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Marin Čilić</a> (@marincilic_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-27T10:32:26+00:00">Янв 27, 2018 at 2:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятый сет, несмотря на лёгкий счёт, начинался для Федерера очень тревожно, но швейцарец прошёл непростой момент, а затем стремительно устремился к победе — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Этот матч не будут много раз пересматривать, в этом финале мы не стали свидетелями потрясающего тенниса, но мы увидели эмоции, нервы и то, насколько Роджеру по-прежнему хочется побеждать.

Из сорванца в посла тенниса

И не только побеждать, ему хочется совершенствоваться и придумывать что-то новое. Уже в возрасте за 30 он привнёс в теннис как минимум два совершенно новых удара. Наибольшую известность получил так называемый SABR («Неожиданная атака от Роджера»). Речь идёт о том, что Федерер делает несколько шагов вперёд в момент подачи соперника и встречает мяч на хафкорте. Он или выигрывает навылет, или получает заметный перевес в розыгрыше, поскольку соперник только выходит из подачи, а Роджер уже у сетки. Вслед за ним SABR стал повторять и другие: в частности, Ник Кирьос. Укороченный, превращающийся в глубокий удар, известен не так хорошо, но это тоже револлюция в теннисе. Швейцарец всем видом показывает, что будет укорачивать, а сам посылает мяч глубоко по линии и настигает противника врасплох.

Федедер — это живая легенда. Только его тренировки на крупных стадионах могут собрать больше зрителей, чем на некоторых матчах. Именно так было в Мельбурне на протяжении двух недель. Роджер всегда старается быть примером для подражания и на корте, и за его пределами, выполняя роль посла тенниса. Не всегда удаётся: швейцарец и сейчас иногда может огрызнуться на судью, но 18−20 лет он и вовсе был «бэд-боем», кидал ракетки и порой вёл себя неподобающе. Теперь Роджер почти всегда является примером и в вопросах поведения на корте, и в общении с игроками и журналистами. Только Федерер может давать 8-минутные интервью на корте после побед — почти в два раза дольше, чем любой другой теннисист или теннисистка.

«Дальнейшие планы обсуждаю с женой»

Около 10 лет назад Роджер говорил, что хочет, чтобы его дети увидели папу с кубком в руках. В 2009 году на свет появились близняшки Мила Роуз и Чарлин Рива, а в 2014-м родились ещё одни близнецы — Лео и Леннарт.

На прошедший Уимблдон Федереры приехали в полном составе, и Роджер светился от счастья, когда демонстрировал чемпионский трофей и всему миру, и конкретно Мирке и своим четырём детям. Теперь все главные трофеи посещают и родители швейцарца, хотя так было не всегда. В этом смысле можно провести параллели с отцом Пита Сампраса, который обычно не смотрел решающие матчи своего сына, но на последних «Шлемах» Пита стал делать исключения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTmJoupBfpB/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.476190476190474% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTmJoupBfpB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? #metgala #inemojis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rogerfederer/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Roger Federer</a> (@rogerfederer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-02T16:08:05+00:00">Май 2, 2017 at 9:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.