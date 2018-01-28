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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер в шестой раз в карьере выиграл Australian Open

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер в шестой раз в карьере победил на Открытом чемпионате Австралии по теннису, доведя число выигранных турниров Большого шлема до 20.

Источник: Reuters

В воскресенье вторая ракетка мира Федерер победил хорвата Марина Чилича (6-й номер посева) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 3 часа 3 минуты.

По числу побед на Austalian Open 36-летний Федерер, побеждавший также в 2004, 2006, 2007, 2010 и 2017 годах, догнал серба Новака Джоковича и австралийца Роя Эмерсона. Федерер является единоличным лидером по общему числу одиночных титулов на турнирах Большого шлема (Australian Open — 6, «Ролан Гаррос» — 1, Уимблдон — 8, US Open — 5).

Чилич, являющийся победителем Открытого чемпионата США-2014 и финалистом Уимблдона-2017, на Australian Open впервые в карьере дошел до финала.

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