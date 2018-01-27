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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Веснина, Звонарёва, Квитова и Потапова получили «уайлд-кард» в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге на харде в зале, объявили обладательниц «уайлд-кард».

Источник: Reuters

Специальных приглашений в основную сетку соревнований удостоились россиянки Елена Веснина, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова, а также чешка Петра Квитова, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Веснина и Квитова получили «уайлд-кард» как игроки топ-20, а Звонарёва и Потапова были выбраны организаторами.

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