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Веснина, Звонарёва, Квитова и Потапова получили «уайлд-кард» в Санкт-Петербурге
Организаторы турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в
Организаторы турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в
Специальных приглашений в основную сетку соревнований удостоились россиянки Елена Веснина, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова, а также чешка Петра Квитова, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Веснина и Квитова получили «уайлд-кард» как игроки топ-20, а Звонарёва и Потапова были выбраны организаторами.