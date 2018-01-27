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Придраться больше не к чему! Возняцки выиграла Australian Open
Каролин Возняцки стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Симону Халеп за 2 часа 50 минут.
Каролин Возняцки стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Симону Халеп за 2 часа 50 минут.
Возняцки (Дания, 2) — Халеп (Румыния, 1) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4
Разговоры о том, справедливо ли считаться первой ракеткой мира, не выиграв ни одного турнира «Большого шлема», в женском теннисе возникают очень часто. В свое время доставалось и Елене Янкович, и Динаре Сафиной, и, конечно, Каролин Возняцки, которая провела на вершине мирового рейтинга 67 недель в 2010—2012 годах.
ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Позже
Однако
После финала в Окленде на первой неделе года она приехала в Мельбурн второй ракеткой мира и была «посеяна» под вторым номером. Во втором круге она чудесным образом спаслась со счета 1:5 и двух матчболов в поединке с хорваткой Яной Фетт и сказала, что после этого будет играть более расслабленно. После этого датчанка уверенно продвигалась по турнирной сетке и проиграла лишь один сет, и тот на
ГОРЯЧИЙ ВЕЧЕР
Симона Халеп, которая, став первой ракеткой мира, стала чувствовать себя на корте гораздо увереннее, тоже добиралась до финала с приключениями. Она отыгрывала матчболы в поединке с Лорен Дэвис в третьем круге и в полуфинале с Ангелик Кербер. Противостояние румынки с немкой вообще стало лучшим матчем турнира, и было названо многими досрочным финалом. Но и в настоящем финале драматизма было хоть отбавляй.
И для Халеп, и для Возняцки это был третий финал на турнирах «Большого шлема», но удачной тройка могла оказаться только для одной из них. К тому же на кону стояло и первое место в рейтинге. При столь высоких ставках ни одной из теннисисток не удалось показать лучшей игры, хотя борьба получилась на пять с плюсом.
Возняцки начала увереннее. Раньше датчанка выделялась бетонной обороной, она и сейчас никуда не делась, только 27-летняя теннисистка смогла прибавить и в атаке. В начале мельбурнского финала она не только тянула все мячи, но и сама обостряла игру, пробивая по линиям. Она вела 3:0, потом 5:2 и при 5:3 подавала на сет. И именно в этот момент румынка прибавила. Она, наконец, начала навязывать сопернице борьбу и заставлять ее ошибаться. Халеп вернула потерянную в самом начале подачу, и судьба сета решалась на
Третий гейм второго сета растянулся почти на 11 минут. Румынка спасла четыре
ПРОСТИ, СОПЕРНИЦА
Еще один знаковый гейм был разыгран при счете 5:3 на подаче румынки. Там были и три
В решающем сете пошла и вовсе хаотичная игра. Борьба шла за каждое очко, и ни одна из соперниц ее не выдерживала. Обе много ошибались. Все это вылилось в серию из четырех брейков подряд. До последнего было не понятно, кто в итоге победит. Потом Халеп, выстояв в своем гейме и, сделав счет 3:3, взяла еще одну подачу Возняцки. Оказавшись в роли догоняющей, датчанка обратилась за медицинской помощью по поводу боли в колене. Помогло.
Возняцки удалось сделать обратный брейк, и, удержав после этого свою подачу, Каролин повела 5:4. При 30:15 в десятом гейме, подавая на то, чтобы остаться в матче, Халеп дала двойную ошибку — первую за встречу. В двух следующих розыгрышах датчанка выложилась по максимуму. Она феноменально оборонялась и тянула абсолютно все мячи. Великолепный розыгрыш в высоком темпе Возняцки завершила выстрелом по линии и заработала первый матчбол, а следующая перестрелка на задней линии завершилась ошибкой Халеп. Симоне оставалось только качать головой, а Каролин повалилась на корт и
Новоиспеченная чемпионка турнира «Большого шлема» и снова первая ракетка мира плакала и во время церемонии награждения. «Просто это очень эмоциональный момент для меня, я очень долго его ждала», — извинилась она. Дважды сказала она «Прости!» и поверженной сопернице, а потом долго благодари отца за терпение, жениха за успокоение и всю команду за работу. И, надо полагать, едва ли в мире найдется человек счастливее, чем Возняцки.