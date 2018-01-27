Придраться больше не к чему! Возняцки выиграла Australian Open

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Возняцки (Дания, 2) — Халеп (Румыния, 1) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Разговоры о том, справедливо ли считаться первой ракеткой мира, не выиграв ни одного турнира «Большого шлема», в женском теннисе возникают очень часто. В свое время доставалось и Елене Янкович, и Динаре Сафиной, и, конечно, Каролин Возняцки, которая провела на вершине мирового рейтинга 67 недель в 2010—2012 годах.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Позже из-за чехарды тренеров — папа Петр Возняцки так и не подпустил к своей дочери ни одного стоящего специалиста, проблем с игрой и травм датчанка на какое-то время ушла в тень. Летом 2016-го она даже покидала Top-50, и, казалось, не за горами ее переход в ту категорию спортсменок, которые лучше смотрятся на обложке журнала в купальнике, чем на площадке.

Однако мало-помалу Возняцки удалось наладить свою игру и вернуться в элиту. В сезоне-2017 она сыграла шесть финалов, прежде чем взять титулы в Токио и на итоговом турнире года в Сингапуре — самый крупный на тот момент в ее карьере. После этого Каролин объявила о помолвке с новым возлюбленным — баскетболистом Дэвидом Ли. И все в ее жизни снова стало прекрасно. Тем более, будущий муж не настаивает на скором завершении карьеры, а напротив призывает теннисистку играть как можно дольше. Для полного счастья Возняцки не хватало только титула на турнире «Большого шлема».

После финала в Окленде на первой неделе года она приехала в Мельбурн второй ракеткой мира и была «посеяна» под вторым номером. Во втором круге она чудесным образом спаслась со счета 1:5 и двух матчболов в поединке с хорваткой Яной Фетт и сказала, что после этого будет играть более расслабленно. После этого датчанка уверенно продвигалась по турнирной сетке и проиграла лишь один сет, и тот на тай-брейке, Карле Суарес Наварро в четвертьфинале. Но в титульной встрече ни о какой расслабленности речи не шло.

ГОРЯЧИЙ ВЕЧЕР

Симона Халеп, которая, став первой ракеткой мира, стала чувствовать себя на корте гораздо увереннее, тоже добиралась до финала с приключениями. Она отыгрывала матчболы в поединке с Лорен Дэвис в третьем круге и в полуфинале с Ангелик Кербер. Противостояние румынки с немкой вообще стало лучшим матчем турнира, и было названо многими досрочным финалом. Но и в настоящем финале драматизма было хоть отбавляй.

И для Халеп, и для Возняцки это был третий финал на турнирах «Большого шлема», но удачной тройка могла оказаться только для одной из них. К тому же на кону стояло и первое место в рейтинге. При столь высоких ставках ни одной из теннисисток не удалось показать лучшей игры, хотя борьба получилась на пять с плюсом.

Возняцки начала увереннее. Раньше датчанка выделялась бетонной обороной, она и сейчас никуда не делась, только 27-летняя теннисистка смогла прибавить и в атаке. В начале мельбурнского финала она не только тянула все мячи, но и сама обостряла игру, пробивая по линиям. Она вела 3:0, потом 5:2 и при 5:3 подавала на сет. И именно в этот момент румынка прибавила. Она, наконец, начала навязывать сопернице борьбу и заставлять ее ошибаться. Халеп вернула потерянную в самом начале подачу, и судьба сета решалась на тай-брейке. Там Возняцки снова действовала лучше всяких похвал. И подавала здорово, и мячи по корту раскладывала, заставляя соперницу гадать и ошибаться. Надежным ударом с хафкорта датчанка заработала четверной сетбол и реализовала первую же попытку. На плотный удар в угол Халеп ответила в сетку.

Третий гейм второго сета растянулся почти на 11 минут. Румынка спасла четыре брейк-пойнта и все-таки выстояла. Но сил у нее эта борьба отняла много. При следующей смене сторон она даже пригласила на корт физиотерапевта. Медицинский тайм-аут, правда, брать не стала — врач просто что-то обсудила с ней и померила давление. Возможно, на 26-летней теннисистке сказывалась жара. Даже в десятом часу вечера в Мельбурне было за 30 градусов при высокой влажности. Халеп явно испытывала дискомфорт, но сражаться не бросила — просто максимально упростила свои действия и сделав их наименее энергозатратными. Но и игра датчанки тоже поблекла, появилось много ошибок — дожать слегка поплывшую соперницу она не смогла.

ПРОСТИ, СОПЕРНИЦА

Еще один знаковый гейм был разыгран при счете 5:3 на подаче румынки. Там были и три брейк-пойнта, и четыре «ровно», и два упущенных сетбола. Однако с третьей попытки румынка все-таки выиграла гейм и партию — перехитрила соперницу и вынудила ее ошибиться.

В решающем сете пошла и вовсе хаотичная игра. Борьба шла за каждое очко, и ни одна из соперниц ее не выдерживала. Обе много ошибались. Все это вылилось в серию из четырех брейков подряд. До последнего было не понятно, кто в итоге победит. Потом Халеп, выстояв в своем гейме и, сделав счет 3:3, взяла еще одну подачу Возняцки. Оказавшись в роли догоняющей, датчанка обратилась за медицинской помощью по поводу боли в колене. Помогло.

Возняцки удалось сделать обратный брейк, и, удержав после этого свою подачу, Каролин повела 5:4. При 30:15 в десятом гейме, подавая на то, чтобы остаться в матче, Халеп дала двойную ошибку — первую за встречу. В двух следующих розыгрышах датчанка выложилась по максимуму. Она феноменально оборонялась и тянула абсолютно все мячи. Великолепный розыгрыш в высоком темпе Возняцки завершила выстрелом по линии и заработала первый матчбол, а следующая перестрелка на задней линии завершилась ошибкой Халеп. Симоне оставалось только качать головой, а Каролин повалилась на корт и долго-долго не смогла сдержать рыданий.