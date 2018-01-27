И лучшие фото из их Instagram
К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер Вячеслав Коников. Такая информация появилась в
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер Вячеслав Коников. Такая информация появилась в
«Появилась информация, что в качестве тренера Виктория Азаренко наняла Вячеслава Коникова, который работал с ней по юниорам, а затем уехал на постоянное место жительства в США», — говорится в сообщении.
Более 12 лет Вячеслав Коников проработал главным тренером мужской теннисной команды Университета Калифорния в Сакраменто, а теперь будет тренировать бывшую первую ракетку, обладательницу двух мейджоров Викторию Азаренко, с которой он работал с 1998 по 2002 год.
Фанаты ждут официального подтверждения этой информации от самой Виктории.